Por qué llamaron a indagatoria a la fiscal del caso Nisman

Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, explicó que el llamado a declarar nuevamente a Viviana Fein por el caso Nisman era una medida previsible debido a las falencias en el manejo de la escena del crimen. “La única forma legal de escuchar su versión es mediante una indagatoria”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Causa Cuadernos: la Corte frenó a los empresarios y confirmó que seguirán acusados por coimas

Ricardo Sáenz es el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires, miembro de la comisión técnica asesora en materia de cibercrimen y profesor titular de la materia Derecho Penal en la carrera de posgrado de abogado especializado en Derecho de la Alta Tecnología en la UCA. Fue presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina entre 2005 y 2010. Es autor de varios artículos de doctrina sobre temas de derecho penal, derecho procesal penal, delitos informáticos y del Ministerio Público.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Volvieron a citar a indagatoria a la exfiscal Viviana Fein por el caso Nisman. ¿Qué significa? ¿Por qué de vuelta?

El llamado a indagatoria para la fiscal Viviana Fein, en aquel momento encargada de la investigación del caso, era como una medida que como que se veía venir, diría uno. Porque todos pudimos ver una serie de imágenes que parecían poco profesionales, por llamarlas de alguna manera. A mi juicio la escena del crimen era, por lo menos, el departamento entero. No se explica cómo hubo tantas decenas de personas allí en el departamento, pisoteando las huellas que deberían haber quedado y que, obviamente, no quedó ninguna que se pueda identificar.

Y el accionar de la fiscal en ese momento fue muy cuestionado, y no hay otra forma procesal de escucharla en el expediente, si está si de alguna manera la están incriminando, que sea por declaración indagatoria. No puede declarar como testigo bajo juramento. Entonces, la única forma legal es llamarla a declarar y tener su versión de los hechos es la indagatoria.

¿Y qué creés que va a suceder con ella en esa especie de mala praxis evidente? ¿Puede ser responsabilidad de la fiscal directamente?

Los jueces, luego de la indagatoria, tienen 10 días para decidir si sobreseen, si procesan o si dictan una falta de mérito, como que no hay mérito ni para una cosa ni para la otra y hay que seguir investigando. No sé bien qué va a surgir de la de la indagatoria. Aparte, ya ha pasado mucho tiempo. Esto hay que decirlo porque es indudable. Dentro de un mes y pico van a ser 11 años de la muerte de Nisman.

¿Y por qué tanto tiempo?

La verdad no lo sé. No debe ser una investigación fácil. Está en manos de un colega muy eficiente. Calculo que habrá algunos inconvenientes en la investigación que desconozco. El colega que está al frente es el mismo a lo largo de los 11 años. Es Eduardo Taiano, desde que la causa fue al fuero federal.

¿Cómo creés que termina esto? ¿Falta de mérito? ¿No termina en nada?

Creo que termina en falta de mérito la declaración indagatoria de Fein porque calculo que se va a tener como más prueba. El imputado mismo, cuando declara indagatoria, puede sugerir pruebas, y creo que que va a ser una falta de mérito para seguir investigando. Sospecho que puede ser por ahí.

TV / EM