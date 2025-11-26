Luego que la expresidenta Cristina Kirchner dijera que en el juicio por la causa Cuadernos se extorsionó a ciertos funcionarios para que presten declaración en su contra como arrepentidos, el fiscal Carlos Stornelli salió a responderle este martes por la noche, aunque evitó ser frontal sobre el tema.

“No puedo contestar a lo que dijo Cristina, pero puedo decir que esto encierra una disconformidad con el arrepentido. El colaborador busca un beneficio personal a cambio de aportar a la Justicia pruebas o elementos de relevancia. ¿Para qué cometeríamos extorsiones junto con el juez Bonadio?”, preguntó el magistrado, entrevistado en LN+.

Luego reveló que, mientras se realizaba la investigación, debió soportar varias veces amenazas que arrancaron con el fallecimiento del fiscal Nisman y se potenciaron con la causa Cuadernos, afirmando que se generó una “megaoperación” cuando se hizo público que el contador Víctor Manzanares prestaría declaración como arrepentido.

Sobre ese tema, Stornelli especificó: “Transcurrió en medio de una feria judicial. En ese mes frenéticamente se organizaron operaciones con causas judiciales, denuncias, escraches, persecuciones por la calle y todo lo que se pueda imaginar, menos un atentado concreto contra la vida, que por suerte no ocurrió. Mientras todo eso pasaba, yo tenía que seguir trabajando la causa y estando sereno. No podía perder la calma. Y acá estamos”.

“El aporte de Manzanares es una prueba extraordinaria porque pocas veces se vio. Es un hombre que es un arrepentido en el sentido humano de la palabra. Su colaboración duró varias audiencias. Fue de una gran cooperación y memoria. Recordaba los números de CUIT y de cuentas de memoria, los datos que aportó fueron maravillosos y permitieron unir las piezas del rompecabezas. Fue una de las colaboraciones que más incomodó al poder”, agregó.

El fiscal reconoció que tiene expectativas sobre posibles condenas, pero señaló que eso lo definirá el debate. “Es una causa grande que ha llevado mucho esfuerzo desde la fiscalía. Rompe los moldes en cuanto a lo que es la estructura habitual de los tribunales. Hay que adaptarse a horarios y cosas inéditas”, remarcó.

Luego adelantó que la fiscalía está trabajando para elevar a juicio más materiales que complican a la expresidenta, lo que produciría un nuevo proceso judicial. Al respecto, adelantó: “Se trata de toda una parte del lavado nacional y una parte residual de Cuadernos en las que había pruebas que producir y se fueron haciendo durante estos años. Ya estamos en condiciones de elevarla”.

Qué dijo Cristina Kirchner contra Stornelli y Bonadio

Poco antes de que arrancara la cuarta audiencia del juicio por la Causa Cuadernos, a través de un posteo en su cuenta oficial de X, Cristina Kirchner denunció que el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio habrían presionado a su exsecretario privado Fabián Gutiérrez para que se presentara como arrepentido y la involucrara a ella en la acusación.

La exmandataria mostró un video con un audio de 2020 en el que Gutiérrez cuenta que lo amenazaban con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba. Esta publicación puso nuevamente en el eje del debate el método usado por la fiscalía durante la instrucción. “Lo que no te cuenta Clarín ni La Nación, actuando como verdaderos encubridores de los delitos cometidos por Stornelli y Bonadío en la causa de los cuadernos truchos”, escribió al difundir la grabación.

Cristina Kirchner denunciando que los cuadernos de la causa que la acusa son "truchos"

Esta semana, el proceso oral por la Causa Cuadernos retomó su actividad a un ritmo de dos audiencias semanales. Cristina Kirchner encabeza el listado de acusados junto a exfuncionarios y empresarios acusados de hacer desembolsos irregulares para obtener contratos de obra pública millonarios entre los años 2003 y 2015.

