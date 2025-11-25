“Cristina va a terminar su vida presa”, afirma el abogado del contador arrepentido

El abogado de Víctor Manzanares asegura que la expresidenta “sigue creyendo que puede salir en libertad” porque “en su relato, se lo cree”, aun cuando enfrenta “la cantidad de causas que tiene por delante y las posibles condenas que puede llegar a tener”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Roberto Herrera afirma que Cristina “nunca se defiende de los hechos que le imputan” y que su estrategia se limita a invocar el “lawfare”, pese a que, según él, “la historia la está juzgando al revés” y los próximos juicios, como Hotesur y Los Sauces, podrían dejarla “muchos años por delante todavía en esta situación”.

Roberto Herrera es un abogado penalista muy conocido por su participación en causas judiciales de alto perfil mediático. Actualmente representa a Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, quien está imputado en la mega causa conocida como los cuadernos de las coimas.

Roberto, ya nos contó en una entrevista que hicimos la semana pasada características de su defendido, Manzanares. Que se trata de una persona que viene de una familia con un pasado económico sólido, con un padre que tenía una posición económica importante; que, al mismo tiempo, tiene una carrera profesional en Río Gallegos con las mayores empresas de la provincia. O sea, no se trata, como en otros casos, de alguien que creó Néstor Kirchner, sino de una persona que ya tenía un patrimonio, una reputación y que, por el contrario, la cercanía con Kirchner lo que le trajo fueron complicaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se hizo público parte del testimonio de un secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, quien sufrió una muerte violenta: que dice que fue matado, golpeado, cortado con un cuchillo de cocina, asfixiado; lo encontraron semienterrado en El Calafate. Detuvieron a tres chicos por una causa que dijeron concretar por un encuentro sexual para robarle, pero que da todas las sospechas de que en realidad era para callar a un testigo en el juicio que ahora se lleva adelante.nParte de esto que le pasó a Fabián Gutiérrez, ¿podía ser también el justificable miedo de Manzanares de quedar en libertad?

Esa es una de las posibilidades. Manzanares siempre tuvo miedo desde el momento que él decidió ingresar como imputado colaborador en una de las causas de corrupción más importantes que tiene el país. Entonces, el riesgo es importante por la gente que se vincula dentro de esta causa. Sí, él tuvo mucho temor siempre, y lo que él siempre manifestaba es que él ya estaba entregado si le pasaba algo a él. Lo que él no quería y le tenía mucho temor era por su familia, obviamente. Pero bueno, él es de una familia tradicional en Río Gallegos. Costó mucho convencerlo de que nosotros podamos presentar la excarcelación. No quería salir. Entendíamos que igual él estaba detenido mal. Primero porque, en “Hotesur” y “Los Sauces”, cuando lo detienen bajo la orden del Dr. Bonadio, fue por un mail que le hace mandar la expresidenta para que una parte de un alquiler, como ella tenía la cuenta embargada, la transfiera a otra cuenta. El Dr. Bonadio entendió que había una obstrucción de justicia por parte de Manzanares y lo detuvo. Entonces le dije: “Gran parte de la culpa la estás pagando, o sea, llevás dos años detenido”.

La detención era por eso, por la obstrucción de justicia por ser el contador. Y en los tribunales orales está también como un integrante, como un organizador. Son dos cosas distintas. Entonces, a raíz de esa situación, entendíamos que era mejor esperar el juicio afuera. Porque igual él, acá en esta causa, va a tener una condena. Más allá de que esté como imputado colaborador y de que haya sido todo lo magnífico que fue para nosotros lo que él aportó para que la investigación llegue a algún puerto. Entiendo que va a tener una condena igual. Y que, seguramente, va a ser también alguna parte que tenga que cumplir de cumplimiento efectivo.

La Justicia declaró como herederos a 14 primos de Oyarbide y sigue la disputa por su departamento

¿Pero cuánto lleva ya preso?

No, él no está encarcelado ahora.

¿Y su presunción, después de todo este tiempo? ¿Cuántos años lleva usted como abogado?

Yo soy abogado de él desde mediados del 2018. Antes de que él ingrese, o 2017, seis meses antes de que él declare como arrepentido.

¿Cuántas horas tiene de conversación con él?

Muchísimas. Porque, de hecho, el día que él declara como arrepentido, en el mes de febrero, en el mes de enero yo iba casi día por medio al penal, desde la mañana hasta la tarde, con toda la información que él me iba dando de lo que él iba a declarar. Y ahí íbamos depurando a ver qué es lo que podía servir para esta causa y qué cosa no. Es una persona que igual tiene muchísima información. Porque él es el contador, fue el contador de los expresidentes, de la familia Kirchner de toda la vida. O sea, desde que ellos entran en la función pública, él ya ahí pasa a ser contador de ellos. Entonces, creo que mejor que él no tiene nadie la información que él tiene dentro de lo que es todo el patrimonio de los expresidentes.

Estamos hablando de la persona que más conoce materialmente al matrimonio Kirchner. Usted es la persona que estuvo más horas con él, casi conviviendo en la época que él estaba detenido. ¿Cuál es su propia impresión de qué hay detrás de esto? O sea, ¿hay algo psicológico en los Kirchner para dejar huellas de tal forma de llevar adelante un sistema que, finalmente, a la larga iba indudablemente a quedar expuesto?

Entiendo que no. Creo que es un patrón de conducta que tienen la mayoría de las personas que tienen poder y que construyen el poder de esta forma. Entiendo que ellos pensaron que jamás iba a pasar esto. Creo que no se les pasó por la cabeza que esto podría pasar. Tenían una gran parte del electorado, que todavía, de hecho, hoy tiene un núcleo duro, que a la expresidenta todavía le sigue creyendo que esto es un “lawfare”, que es una causa inventada.

Diego Cabot: "La denuncia por la adulteración de los cuadernos solo busca evitar el juicio oral"

Pero esto empezó con Néstor Kirchner antes de llegar a la presidencia.

Sí. Igual, la primera causa que tiene por enriquecimiento ilícito en Buenos Aires es en el año 2008, en la cual también Manzanares, cuando hace su declaración, manifiesta que él fue convocado por Néstor Kirchner y se reunió con el Dr. Oyarbide Y hacen entre los dos cómo lo tenía que hacer para poder sobreseerlo, y tiene sobreseimiento exprés. Luego, luego de la declaración de Manzanares, el Dr. Oyarbide dice que fue apretado por la SIDE para que haga eso. O sea, nunca lo negó.

Mi pregunta es si le queda a usted la sensación, siendo una persona con esa reputación, ¿para qué se metió en ese lío? Si también hay un tema psicológico.

No. Yo creo que es una cuestión, en un pueblo tan chico como Río Gallegos, de querer pertenecer. Él quedaba como afuera de todo el sistema. Él conocía a la gran mayoría de los integrantes del gobierno, porque la gran mayoría vinieron de Río Gallegos junto con los expresidentes. Entonces, él conocía todo. Daniel Muñoz también fue empleado del padre de Manzanares. O sea, conoce a cada uno de los actores, o a la gran mayoría de los actores.

Usted me dice: “Imaginaban que esto nunca iba a suceder”. Pero bueno, es una imaginación un tanto desproporcionada con la realidad. Porque, lo que uno ve es que está lleno de mandatarios que luego tienen causas por corrupción. Podría haber sido el mismo caso de Carlos Menem. En líneas generales no es que los presidentes, por más poder que tengan, cuando son expresidentes quedan cubiertos o inimputables para toda la vida.

Habría que ver, pero psicológicamente creo que, el problema que tienen la gran mayoría es pensar que “esto no me va a pasar”. Igual, la realidad es que ellos tienen, por ejemplo, en esta causa hay muchísimas pruebas. No solo de los empresarios que también se arrepintieron y también de varios funcionarios. Como pasó con el tema de Fabián Gutiérrez, que es uno de los secretarios de Cristina, que lo encontraron muerto en El Calafate. Lo que tiene de particularidad esta causa es que tenés las dos partes que aceptaron la responsabilidad de lo que hacía cada uno.

Cuadernos K | Una presentación disruptiva que acarrea certezas y algunas dudas

Ahora, déjeme volver a la génesis que tiene Manzanares, porque es el que conoce el kirchnerismo de sus comienzos, lo acompaña prácticamente desde la época en que era intendente. Y vuelvo con la pregunta: si usted no encuentra, con toda su experiencia de abogado, en toda esta trama, un problema psicológico.

Lo que le pasó a Manzanares es una cuestión de querer pertenecer y no quedar fuera del grupo. Eso es lo que le pasaba a él. Y después se arrepintió porque vio que dejó muy expuesta a su familia. Vio que pasaron dos años en los cuales él, adentro, tenía mucho tiempo para pensar. Es una persona muy católica. Entonces, él tenía mucha culpa, y cree que les hizo pasar un muy mal momento a sus hijos, a su esposa y también a su hermana.

De hecho, él, cuando se arrepiente, lo primero que hace es pedir perdón. Y dice que él se equivocó demasiado por querer pertenecer a este grupo. El padre le dijo: “Si hacés esto, tené en cuenta que vas a tener muchísimos problemas el día de mañana”. Y volvió y perdió todo. Porque ahora no tiene trabajo. Trabaja en algo familiar nada más, porque no tiene trabajo. Nadie le va a dar el trabajo de contador. Y él también está como negado a esa situación. Si bien él sigue pagando la matrícula de contador, lo hace para meterse en los cursos y seguir estudiando, porque es una persona muy culta. Pero no ejerce más como contador.

Recuerdo una grabación de un video de Néstor Kirchner abrazando una caja fuerte. Y cuando uno ve este tema de los bolsos y la cantidad de dinero, mi pregunta es: ¿para qué? Porque hay un punto a partir del cual parece un exceso.

Yo creo que lo que ellos hacían es clientelismo. Creo que es una cuestión de obtener siempre dinero para poder mantener a la gran mayoría de las personas que después los siguen votando. Mantener ese núcleo de esa gente. Él decía que esa plata era para hacer política. Es algo que igual no tiene explicación. Yo creo que hay una locura ahí. Creo que hay como un trastorno, porque en realidad es algo que no se puede disfrutar. Y más tarde o más temprano va a terminar mal. Porque si uno se pone a analizar, la cantidad de propiedades que tienen los expresidentes… Ellos siempre estuvieron en la función pública. Nunca ejercieron la abogacía en parte privada desde el momento en que entran a trabajar en la función pública. Entonces, si en la función pública tenés un sueldo, ¿cómo se llega a eso? A tener las propiedades que tienen, los hoteles que tenían. Entiendo que igual es una visión de la vida.

Liberan al exfuncionario Oscar Thomas tras pagar caución de $3 millones

El dinero es como una herramienta que se utilizaba para otros fines.

Yo creo que ese era el fin: utilizar la herramienta del dinero para obtener el otro crédito. Yo creo que igual ellos lo que pensaban era que no se iban a ir nunca más del poder. O sea, iban a ir alternando entre Néstor y Cristina, un período cada uno. Entiendo que iban a hacer política de esa forma. Si no, no se entiende la necesidad y el capricho de querer obtener tanto dinero.

¿Percibe usted que Cristina es consciente? Me decía en el corte que usted cree que va a terminar su vida presa.

Entiendo que sí, de acuerdo a la cantidad de causas que tiene y las posibles condenas que puede llegar a enfrentar.

Digo: ¿usted cree que son conscientes o hay cierto grado de falta de correlato con la realidad? En esta idea de que, a lo mejor, Cristina tampoco es consciente, y usted nos va a explicar por qué podría terminar sus días también detenida,que sigue creyendo que puede salir en libertad.

No, yo creo que lo que ellos decían o hacían es una forma de justificarse. Porque la realidad es que, si uno mira todas las defensas que hace la expresidenta, siempre es con un “lawfare”. Ella no se defiende de los hechos que le imputan. Nunca uno la va a escuchar decir: “Esto yo no lo hice, y ustedes no tienen las pruebas para poder decirlo”. Nunca se defiende de esa forma. Hablo de ella, no de la parte técnica.

Es más: ni siquiera le permite a los abogados muchas veces avanzar en eso. Porque para ellos es una cuestión de fondo. Es simplemente que ella es inocente porque lo único que la juzga es la historia.

Sí. Y lo que pasa es que la historia la está juzgando al revés. La está juzgando al revés en este momento. No como ella pretendía. Ella creía que la historia la iba a absolver, como dijo ella. Entiendo que ella, en su relato, se lo cree.

Por eso le preguntaba desde la trama psicológica, porque no hay argumento para creer en la impunidad perpetua, por más poder que nadie tenga.

Y además que igual tenían los elementos como para poder defenderse rápido. Yo creo que nosotros, como abogados, lo primero que hago si tengo un imputado o una persona que tengo que estar asistiendo es decirle: “Bueno, vamos a juicio lo más rápido posible, cosa que podamos demostrar tu inocencia. Si yo lo sigo estirando, entiendo que realmente tengo mucho que esconder”. Pero esa es mi apreciación y es lo que hago yo como profesional.

Denos argumentos de por qué usted cree que va a terminar su vida presa.

Es una apreciación mía teniendo en cuenta la cantidad de causas que tiene por delante y las posibles condenas que puede llegar a tener. El otro juicio, el de Hotesur y Los Sauces, también es un juicio que seguramente comenzará el año próximo. En esta causa yo entiendo que sí va a tener una condena. Ya tiene una condena con Vialidad.

"No sabía si era día o noche": el video de TN que citó Cristina para decir que un arrepentido de la causa Cuadernos fue torturado

¿Cuántos años usted estima? Denos un rango.

No sé, pero como mínimo, yo creo que en esta causa va a tener cinco años, como mínimo. Y después, en Hotesur y Los Sauces, también está como organizadora. Una cuestión también de lavado, en la cual se le alquilaban los hoteles a Lázaro Báez para poder obtener el dinero en blanco. Va a tener varios años por delante más todavía…Habría que ver si después la sumatoria no es aritmética cuando uno hace una unificación de pena. Pero entiendo que va a tener muchos años por delante todavía como para seguir estando en esta situación en la que está hoy. Salvo que gane alguien del kirchnerismo la presidencia nuevamente y la indulte. Es la única posibilidad que yo, como profesional, le veo. Y no es una apreciación desde afuera, porque intervengo en las dos causas que vienen. O sea, en la causa cuadernos estamos, y en la causa de Los Sauces también.

¿Usted es abogado de Fariña?

En Hotesur y Los Sauces soy abogado de Manzanares, no de Fariña. Fariña sí: soy el abogado de Fariña, pero Fariña terminó su proceso, que era la ruta del dinero K. Que, en realidad, el delito precedente de la ruta del dinero K es la causa Vialidad, que es la que se condenó ahora.

¿En ningún momento se dio cuenta Manzanares de que iba camino a algo sin retorno? ¿Podía bajarse?

Sí, creo que se podría haber bajado si hubiese querido. No midió las consecuencias, claramente no las midió. Y entiendo que igual nunca se proyectó este resultado final.

RM