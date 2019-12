Liberan al exfuncionario Oscar Thomas tras el pago de una caución de 3 millones de pesos

Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, el procesado número 43 en la causa "Cuadernos de las coimas", puso fin a su prisión preventiva tras pagar una fianza de 3 millones de pesos. Fue titular del Ente Binacional durante más de una década, y su crecimiento patrimonial es exponencial, con varios terrenos, vehículos y propiedades.

Thomas fue uno de los funcionarios de confianza del exministro de Planificación Julio De Vido, y aparece mencionado en los cuadernos del exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno entregándole más de un millón de dólares. Considerado integrante de la presunta asociación ilícita que presuntamente encabezó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Thomas negó todos los cargos en su contra.

En principio, le habían ordenado una caución de 60 millones de pesos cuando ordenaron su excarcelación, sobre lo que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones argumentó que “no se avizoran de momento elementos que permitan suponer comportamientos obstructivos que en adelante pongan en riesgo la investigación”.

En esa línea, destacaron la falta de “indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta a Thomas –actualmente cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario- sea la única alternativa viable a los fines de garantizar la concreción del derecho, valorándose la carencia de antecedentes penales computables” y que la investigación se encuentra agotada y muy cerca de la elevación a juicio oral.

En las últimas horas, la Cámara de Casación determinó que la “caución real” que debía aportar Thomas sea de 3 millones, que fueron pagados antes de su liberación.

Quién escondió a Oscar Thomas en Recoleta

El exfuncionario estuvo prófugo 48 días, desde que se hicieron públicos los Cuadernos el 1 de agosto hasta el 18 de septiembre de 2018, cuando se entregó. El hombre fue detenido por un equipo de la Policía Federal (PFA) en el departamento 27 del piso 3 de la calle Uriburu 1044, en el barrio porteño de la Recoleta. Dos semanas después, el juez federal Claudio Bonadio lo procesó con prisión preventiva.

En su presentación ante la justicia, Thomas había afirmado conocer a la ex mandataria y a varios de los ex funcionarios involucrados en el caso, pero insistió en rechazar cualquier tipo de vinculación con el caso. Y negó de plano cualquier tipo de entrega de dinero a los exfuncionarios detenidos en el marco de la investigación. "Niego haber entregado dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a ex funcionarios", dijo en indagatoria en 2018.

La causa de los Cuadernos de las Coimas está basada en los escritos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, número dos del Ministerio de Planificación, que relatan en forma detallada el recorrido de bolsos con dinero, presuntamente provenientes de sobornos millonarios que empresas de la construcción le pagarían a esa cartera. La investigación apunta a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, que presuntamente operó entre 2003 y 2015.

A.G / D.S.