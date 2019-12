Gorini, Basso y Giménez Uriburu: quiénes son los jueces que investigan a Cristina

por Antonella Pisetta

"Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos periodos consecutivos por el voto popular", anunció Cristina Fernández de Kirchner hace algunas semanas cuando declaró por casi 4 horas en Comodoro Py en la causa conocida como "Vialidad" donde se la investiga por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública.

La expresidenta debía ser indagada pero no respondió ante los magistrados. "¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo", dijo CFK a los jueces de la causa caratulada como "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/inf. art. 174 inc. 5º y 210 del Código Penal", donde se investiga si hubo fraude al Estado para favorecer al empresario Lázaro Báez.

"Este es un tribunal de lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mi me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", acusó la nueva vicepresidenta ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

La causa "Vialidad" parece ser la que más preocupa a Cristina. Especialmente, luego de que la Justicia ha mostrado en el último mes medidas que empiezan a favorecer a la vicepresidenta: el 19 de diciembre, a una semana de haber asumido, fue sobreseida por el juez Luis Rodríguez en la causa "Los Sauces" en la que se la investigaba por evitar embargos y cederle bienes a sus hijos; y el 23 de diciembre el Tribunal Superior N° 8 determinó el cese de la prisión preventiva por la causa "Memorandum con Irán".

En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación analiza quiénes son los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 que investiga a Cristina en la causa que más amenaza a la expresidenta.

Gorini, Giménez Uriburu y Basso fueron sorteados en esta causa. Pero Cristina también cuestionó la administración de los sorteos en Comodoro Py, porque aseguró que a ella siempre le "tocan" los que seguramente la van a condenar.

"Este tribunal decidió en pleno que había que transmitir determinados juicios. ¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la República esté sentada acá acusada de asociación ilícita, de ser 'la jefa de la banda'? ¿En serio me lo dicen?”, lanzó Cristina Kirchner señalando a los jueces. Los acusaba porque finalmente no hicieron lugar al reiterado reclamo presentado por su letrado, Carlos Berarldi, para que la indagatoria fuera transmitida por el Centro de Información Judicial.

Luego de la declaración, el también abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, utilizó su cuenta de twitter para tildar de "cobardes y machirulos" a los jueces que "carecieron de carácter y quedaron en ridículo" y también dijo que "se comieron la parada de carro más grande de la historia de Comodoro Py".

Ante las reiteradas acusaciones que recibieron los jueces que investigan a Cristina, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su solidaridad con los magistrados que "han resultado atacados por las diferentes publicaciones y que en el día de ayer (por el martes 2 de diciembre) han debido tolerar situaciones que desandan la cordialidad y respeto que, con reciprocidad, se deben jueces y partes".

Por último, la asociación de magistrados también manifestó su "preocupación y rechazo" ante las diferentes publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, que "persiguen desprestigiar a los jueces y fiscales" a cargo el juzgamiento de los posibles hechos de corrupción.

Estos son los jueces que investigan a Cristina Kirchner:



Jorge Gorini

Nació el 30 de mayo de 1967, tiene 52 años y estudió abogacía en la Universidad del Salvador. Se recibió a sus 25 años, en 1992. Juró como juez en 2011, al igual que Giménez Uriburu. Es el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 2 y llevó adelante el juicio por encubrimiento del atentado de la AMIA, que resultó en las condenas de Carlos Telleldín, Hugo Anzorreguy y el exjuez Juan José Galeano. En ese proceso el expresidente Carlos Menem fue absuelto.

También, el TOF presidido por Gorini condenó al expresidente Carlos Saúl Menem y al economista Domingo Felipe Cavallo, por la venta irregular del predio de La Rural ya que se evitó que pase por el Congreso. El Tribunal absolvió a los directivos de la Sociedad Rural y los tasadores. Menem terminó con una pena de tres años y nueve meses de prisión, y el ex ministro de Economía, de tres años y medio.

Además, Gorini integró el Tribunal Nº 4 junto a los jueces María Cristina San Martino y Leopoldo Bruglia que en 2010 absolvió a los acusados de haber causado la tragedia aeronáutica de LAPA, que dejó 65 muertos y alrededor de 17 heridos. Para el TOF, el máximo responsable de la tragedia fue el piloto del avión, Gustavo Weigel, que falleció en el accidente. El Tribunal absolvió al ex presidente de la empresa Líneas Aéreas Privadas Argentinas, Gustavo Deutsch y al ex vice Ronaldo Boyd, entre otros.

Gorini rechazó en dos oportunidades el pedido de CFK para transmitir en vivo su indagatoria.

Andrés Basso

Nació el 10 de agosto de 1971 en la ciudad de La Plata. Se recibió a sus 24 años en la Universidad Nacional de La Plata. Juró como juez en el año 2015. Es docente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación y Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Fue secretario en los tribunales de Lomas de Zamora. Integra el Tribunal Oral Federal N°3, que lleva adelante el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en la causa "Oil Combustibles".

Por otro lado, Basso forma parte del Tribunal Oral Federal N° 3 junto a los jueces Javier Feliciano Ríos y Fernando Canero, que tiene a cargo el juicio oral a Carlos Telleldín acusado de acondicionar y entregar la camioneta trafic que explotó en la sede de la mutual judía. El atentado, ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos y 151 heridos.

Rodrigo Gómez Uriburu

Nació en Bahía Blanca el 15 de marzo de 1971, tiene 48 años y estudió en la Universidad Católica Argentina. Se recibió en 1995, a sus 24 años.

Condenó junto a Jorge Gorini y el fallecido Jorge Tassara a los represores Omar Rubens Graffigna, ex comandante de la Fuerza Aérea, y Jorge Monteverde, ex agente de inteligencia de esa fuerza por secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura.

Asimismo, Giménez Uriburu fue el único que votó a favor del pedido interpuesto por el abogado de CFK, Carlos Beraldi de transmitir en vivo la indagatoria.

Adriana Palliotti

Nació en Capital el 16 de julio de 1962, tiene 57 años y es egresada de la Universidad de Buenos Aires. La jueza salió sorteada para ocupar el la vacante del tercer lugar del tribunal luego de la muerte de Jorge Tassara, pero Palliotti se excusó para no intervenir pero las razones que presentó "no fueron fundamento bastante para disponer su apartamiento".

Por lo tanto se designó que Basso, quien ocupaba el cuarto lugar como sustituto quede en tercero y, Palloti como suplente.

Palliotti es jueza del TOF N° 5 y dictó sentencia en el histórico juicio de lesa humanidad en el que se juzgaron los delitos cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. Con los jueces Leopoldo Bruglia y Daniel Obligado, impusieron condenas a perpetua a 29 acusados.

Además, formó parte del Tribunal que juzgó el caso Ciccone e inclinó la balanza a favor de que el ex vicepresidente Amado Boudou recuperara la libertad hasta tanto la condena quedara firme.

Asimismo, la jueza interviene también en el juicio contra Lázaro Báez y sus hijos por lavado de activos que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 4.

El Equipo de Investigación ha publicado un informe en el que se detallan todas las causas que amenazan a Cristina y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Además de Vialidad, Cristina es investigada en los siguientes procesos judiciales:

"Cartelización de la obra pública" : es un desprendimiento de la información de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno que cobró valor a través de las declaraciones de los arrepentidos y se acusa a la vicepresidenta de cohecho pasivo.



: es un desprendimiento de la información de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno que cobró valor a través de las declaraciones de los arrepentidos y se acusa a la vicepresidenta de cohecho pasivo. "Cuadernos de las Coimas" : se acusa a Cristina de ser jefa de una asociación ilícita, que se desprende del hallazgo de los cuadernos redactados por el exchofer Oscar Centeno y que el periodista Diego Cabot entregó a la Justicia.



: se acusa a Cristina de ser jefa de una asociación ilícita, que se desprende del hallazgo de los cuadernos redactados por el exchofer Oscar Centeno y que el periodista Diego Cabot entregó a la Justicia. "Memorándum con Irán" : se investiga un supuesto pacto de impunidad por la causa AMIA, la denuncia que realizó el exfiscal Alberto Nisman antes de morir. Recientemente, anuló la prisión preventiva a Cristina en esta causa.



: se investiga un supuesto pacto de impunidad por la causa AMIA, la denuncia que realizó el exfiscal Alberto Nisman antes de morir. Recientemente, anuló la prisión preventiva a Cristina en esta causa. "Dólar Futuro" : la vicepresidenta está procesada por administración infiel en perjuicio del Estado por haber autorizado operaciones de la divisa a un precio más bajo que el de mercado que generó pérdidas al país.



: la vicepresidenta está procesada por administración infiel en perjuicio del Estado por haber autorizado operaciones de la divisa a un precio más bajo que el de mercado que generó pérdidas al país. "Hotesur" : se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero mediante la contratación de los hoteles propiedad de Cristina Kirchner y se la acusa de formar parte de asociaciones ilícitas.



: se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero mediante la contratación de los hoteles propiedad de Cristina Kirchner y se la acusa de formar parte de asociaciones ilícitas. "Subsidio a los trenes" : se desprende de la causa de los cuadernos y la expresidenta está acusada por los delitos de asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta el supuesto pago de coimas por parte de empresas de trenes para obtener subsidios gubernamentales.



: se desprende de la causa de los cuadernos y la expresidenta está acusada por los delitos de asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta el supuesto pago de coimas por parte de empresas de trenes para obtener subsidios gubernamentales. "Uso de aviones" : CFK está procesada por el delito de ‘peculado’ por utilizar aviones oficiales para trasladar muebles y objetos a sus hoteles, desde Buenos Aires a Río Gallegos y el Calafate.



: CFK está procesada por el delito de ‘peculado’ por utilizar aviones oficiales para trasladar muebles y objetos a sus hoteles, desde Buenos Aires a Río Gallegos y el Calafate. "Documentos históricos": CFK está procesada por ‘ocultamiento, destrucción o exportación ilegal’ por tener una carta de José de San Martín de 1835 y un prontuario del expresidente Hipólito Yrigoyen en su casa de El Calafate que la Policía encontró luego de un allanamiento en el marco de la causa de los cuadernos.



