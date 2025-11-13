Uno de los testigos protegidos de la causa Cuadernos, Víctor Manzanares, ex contador de Néstor Kirchner, habría estado detenido en condiciones irregulares cercanas a la tortura durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta información surge de declaraciones de su abogado, Roberto Herrera, al periodista Nelson Castro, en una entrevista transmitida por TN el sábado 8 de noviembre, y fue destacada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un posteo publicado en la red social X este jueves.

Herrera aseguró que el hecho de estar bajo la categoría de testigo protegido no hizo que Manzanares se sintiera seguro, sino en riesgo. Contó que su cliente pasó "28 o 30 días" detenido en aislamiento, con un reflector blanco encendido las 24 horas que le impedía discernir si era de día o de noche, y bajo una cámara que lo filmaba y vigilaba constantemente.

Estas revelaciones suceden en el marco del desarrollo de las audiencias de la causa Cuadernos, la querella por corrupción más importante de la historia argentina, en la que se investiga por asociación ilícita y cobro de sobornos a la obra pública a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 ex funcionarios y empleados públicos y 65 empresarios. Muchos de los imputados declaran bajo el esquema de "testigos protegidos", donde su testimonio se incorpora al expediente y quedan en mejores condiciones para negociar una reducción en sus penas.

En su posteo de este jueves en la red social X, la ex presidenta, principal acusada de la causa, aseguró que muchos de estos testigos dieron sus testimonios bajo tortura.

Cómo eran las condiciones de detención de Manzanares como arrepentido de la causa Cuadernos

"No la pasó bien Manzanares cuando declara como arrepentido", señaló el abogado Roberto Herrera, en diálogo con Nelson Castro. Y subrayó: "Estábamos bajo otro gobierno, que era el de Macri".

Día 702: Cuadernos, Cristina no podía no saber

Luego detalló: "Estuvo en un lugar de detención, Cavia, no sé si 28 o 30 días, donde estaba aislado de todo el mundo, con un reflector (encendido) las 24 horas. No sabía si era de día, si era de noche, o sea, era un castigo". También afirmó que su cliente era filmado "las 24 horas".

Una cita a las dos de la mañana en el medio del campo: cómo hizo Herrera para hablar con Manzanares cuando era testigo protegido

Herrera relató también qué pasó cuando el ex contador de Néstor Kirchner entró al sistema de testigos protegidos. "Cuando logro la excarcelación de él, él entra dentro del sistema de testigo protegido, y nosotros no lo podíamos ver", dijo. Contó que para poder conversar con su cliente, tuvo que viajar cientos de kilómetros. "Fuimos a verlo con el doctor Di Giuseppe, del estudio. Nos citaron a las dos de la mañana en Lobos, en el medio del campo. Nosotros, para poder ver a Manzanares, fuimos a un lugar donde no sabíamos qué nos podía pasar".

Herrera destacó: "Esto no fue en el gobierno ni del kirchnerismo ni de Alberto Fernández, fue en el gobierno donde él (Manzanares) estaba declarando como arrepentido".

Claves para entender qué es la causa "Cuadernos de la Corrupción"

Nelson Castro le preguntó si se había sentido inseguro, y Herrera dijo que sí, que tanto él como su cliente Manzanares se sintieron muy inseguros. "Hubo situaciones muy graves en ese momento", agregó. En otro tramo de la entrevista, contó que un auto en el que él viajaba había sido baleado.

Nelson Castro sintetizó: "Usted me está diciendo que el ser testigo protegido, paradójicamente, lo puso en riesgo". Herrera asintió: "Sí, lo puso en riesgo".

