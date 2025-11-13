Causa Cuadernos: segunda audiencia en el juicio contra Cristina Kirchner por asociación ilícita

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 realiza la segunda audiencia en el juicio contra Cristina Kirchner y otros acusados por los cuadernos de las coimas.

A lo largo de la primera jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas con base en el dictamen de impulso de la investigación resuelto por el fiscal Carlos Stornelli.

En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la exesposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Casación busca acelerar el ritmo del juicio por la Causa Cuadernos solicitando más audiencias y que sean presenciales

Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.

El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.



Claves para entender qué es la causa "Cuadernos de la Corrupción"

Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial en la primera jornada. En el juicio interviene la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF.

En desarrollo