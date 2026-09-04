Punta Arenas, Malvinas y la relación chileno-argentina

El anuncio de un acuerdo de apoyo logístico entre empresas de Punta Arenas y las autoridades de las Islas Malvinas volvió a poner bajo la lupa una relación que, en el extremo sur del continente, tiene una historia mucho más compleja que la que suele observarse desde Buenos Aires. En una región atravesada por vínculos familiares, comerciales y migratorios entre Argentina y Chile, la noticia generó sorpresa y abrió interrogantes sobre el alcance de una iniciativa que, según se conoció, tendría carácter privado.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista Iván Yutronic, desde Punta Arenas, explicó cómo se vive allí la cuestión Malvinas y recordó el particular vínculo entre los habitantes de Magallanes, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También repasó el papel que tuvo Punta Arenas durante la guerra de 1982 y advirtió sobre el ruido que generan las recientes declaraciones argentinas vinculadas al Estrecho de Magallanes, en una zona donde, según describió, argentinos y chilenos mantienen una relación “muy, muy cercana”.

Iván Yutronic Perich es un reconocido comunicador, periodista y productor audiovisual chileno de la Región de Magallanes. Con una amplia trayectoria en la televisión austral, se ha desempeñado como director general de canales locales como Pingüino TV e ITV Patagonia , y actualmente es el propietario de la productora Sur Comunicaciones y del canal Sur TV.

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Muy buenos días, la estamos llamando desde Buenos Aires. Muy interesados en cómo se vive en Punta Arenas el anuncio del alcalde de que firmaron un acuerdo con las autoridades inglesas que hoy están gobernando las Islas Malvinas respecto de apoyo logístico a las naves inglesas en Punta Arenas. Si lo ven como una oportunidad comercial, ¿cuál es la sensación que tienen allí?

¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenas. Buenas tardes, los saludo desde Punta Arenas, orilla del Estrecho de Magallanes. La verdad que llega una decisión por parte del municipio, del alcalde, del alcalde de Punta Arenas, de una manera sorpresiva, sí, que nos dejó a todos medio offside, producto de las últimas bilaterales que había tenido el presidente Castro con el presidente Milei. Y donde se desconoce. Y donde se desconoce si el tema Malvinas había sido tocado o no con respecto a estas conversaciones. Posteriormente a eso se conocen algunas declaraciones por parte del gobierno chileno que hablaban sobre la presencia argentina también en Malvinas, etcétera. Y aparece después esta información del alcalde Radonich, el alcalde de la comuna de Punta Arenas, sobre este negocio que harían con respecto al aporte o el apoyo entre Punta Arenas y Malvinas, en este caso con Falkland. Y hoy día se conoce que más que ser municipal es un tema entre privados. Y algo que no es nuevo, porque obviamente el comercio entre Magallanes y las Islas Malvinas, en este caso la Falkland para los ingleses, siempre ha sido permanente. Ha habido siempre vuelos aéreos que salen desde Punta Arenas hacia las islas, pero no se conoce en profundidad cuál va a ser netamente el tipo de trabajo que se va a hacer en conjunto entre privados magallánicos y privados en la isla.

Y llama la atención la contradicción entre que el presidente argentino Milei estuvo allí con el presidente Boric y firmaron un acuerdo de reconocimiento de que las Malvinas son argentinas, del apoyo de Chile a la reivindicación de la soberanía de las Malvinas por parte de Argentina, al mismo tiempo un acuerdo de cooperación conjunta para reclamar la propiedad conjunta de la Antártida por parte del Cono Sur, con el anuncio del alcalde, que iría en sentido contrario al anuncio del presidente Boric con el presidente argentino. ¿Generó allí alguna controversia? ¿Llamó la atención de alguna manera?

No, porque la noticia se generó en el día de ayer y obviamente está todavía dando vuelta la información como tal, los antecedentes que se han manejado y que incluso a nivel central el Palacio de La Moneda ha informado que se trataría también de convenios entre privados, más que gubernamentales. Entonces estamos esperando nosotros también aquí en Punta Arenas las declaraciones definitivas del alcalde con respecto a qué tipo de servicio, qué empresas y qué afecta o no afecta con respecto a lo dialogado entre ambos presidentes.

¿Y comparado con lo que? Pues hoy en día, porque usted dice que siempre ha existido un vínculo logístico entre Punta Arenas y las autoridades inglesas y los habitantes ingleses en Malvinas. ¿Qué cambiaría, qué sería diferente este anuncio entre privados de lo que actualmente es?

Bueno, es que siempre han sido los privados específicamente los que hacen este tipo de trabajo permanente con la población que está en la isla. Yo desconozco hasta el día de hoy si es que ha habido una entidad gubernamental que genere algún tipo de vínculo de apoyo en el día de hoy. Siempre ha sido a través de entidades privadas, de compras, de servicios, pero de privados, como lo reiteraba, incluso de transporte, porque ha habido vuelos que salen desde Punta Arenas hasta la isla y con retorno. Entonces, en el meollo, como tal, lo concreto de lo que sería este nuevo, entre comillas, acuerdo económico y de apoyo entre privados no se conoce en un 100%. Entonces, no se sabe tampoco qué empresas estarían vinculadas a este beneficio que tendría tanto en la isla como aquí en Magallanes.

Y por último, Iván, ¿cuál es el sentimiento de los habitantes de Punta Arenas respecto de la disputa que Argentina tiene con las Malvinas? ¿Le reconocen la soberanía a la Argentina o hay algún tipo de conflicto fronterizo en un pasado que generó cierta tensión entre Chile y Argentina? ¿Cuál es el clima que se vive, el humor que se vive en Punta Arenas y a los argentinos y su demanda sobre la soberanía de Malvinas?

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Sí, hay una mezcla especial. A ver, la relación que nosotros tenemos con la Argentina y con la Argentina de Magallanes es totalmente distinta a la que ustedes tienen en el centro. A nosotros nos separan 250 kilómetros de la Argentina, de Río Gallegos, de Santa Cruz. Cruzamos el Estrecho de Magallanes y llegamos a la Tierra del Fuego, tanto chilena como argentina. Hay familias que se han formado entre chilenos y argentinos, argentinos y chilenos que viven en Santa Cruz o viven en Magallanes. Es una relación muy diferente. Aquí nos separa realmente, como se dice en la canción, un alambre. Esa es nuestra gran diferencia. Pero lamentablemente, muchas autoridades fuera de Santa Cruz o fuera de la Tierra del Fuego no conocen esa relación y hacen comentarios u opiniones fuera de contexto, como lo que ocurrió con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina cuando habló sobre soberanía en el Estrecho de Magallanes. Y eso automáticamente genera anticuerpos, por muy amistad y por mucho afecto que tengamos, genera anticuerpos. Algo que estaba ratificado desde 1881, con el Tratado Limítrofe, y que se reivindica en 1984 con el Tratado por la Paz, tras el conflicto por el Canal Beagle. Quedó zanjado, pero se vuelven a abrir estas heridas que generan, obviamente, molestia. ¿Y cómo afecta eso a la relación con el conflicto que existió con Inglaterra? Genera también un ruido. No vamos a negar que Punta Arenas, definido en su momento por la dictadura de Pinochet, se transformó en un punto neurálgico para el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, sobre todo aéreas, del Reino Unido. Eso está, no lo podemos negar. Muchos fuimos testigos de cosas que vimos acá, aviones ingleses. De un día para otro aparecieron Hércules, que tenían la bandera chilena cuando no teníamos, y que nuestros pilotos eran altos, rubios, de ojos verdes. Entonces, era todo muy extraño. El aeropuerto estaba completamente tapado, no se podía observar hacia la pista, como siempre había sido. Una aeronave inglesa se... tiene un accidente aquí en Punta Arenas, capota un helicóptero inglés. Entonces, no podemos desmentir que Chile utilizó, o el gobierno de Pinochet utilizó a Magallanes para hacer este puente de apoyo logístico, y que de alguna u otra manera se le devuelve la mano tras el arresto que tiene Pinochet después en Londres. Nosotros fuimos parte de la guerra, sin disparar ni una sola bala, desde aquí de Magallanes. Fuimos testigos, no solamente de lo que le comenté. Acá en las tardes, lo que nosotros estábamos pendientes era de la onda corta para escuchar o las radios de Santa Cruz, o de alguna radio argentina, para saber qué es lo que estaba ocurriendo en el conflicto. Por lo que dije al comienzo, eran muchos también chilenos que viven en la Patagonia, y obviamente nos genera una contradicción el vernos en una disputa de estas características. Pero creo que este tipo de situaciones, como la enfrentada por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que se suma a una anterior de un almirante de la Armada que hablaba de la boca occidental del Estrecho de Magallanes, nos empieza a generar ruido, nos empieza a generar una sensación extraña, que se viene del norte de la Argentina, del centro de Buenos Aires, y que desconoce esta relación que nosotros tenemos aquí en la Patagonia. Y yo creo que si esta misma entrevista se la hace a un profesional de las comunicaciones de Santa Cruz, vamos a estar casi hablando el mismo idioma, porque tenemos una vida en común muy especial. Si apoya la región de Magallanes o no apoya el conflicto bélico, o el conflicto por las islas, perdón, no bélico, el conflicto por las islas, yo creo que hoy día es un porcentaje que podría estar apoyando claramente esta reivindicación argentina sobre unas islas que están frente a su costa, pero también, como le explicaba, quedó este sabor amargo de las últimas declaraciones.

Muy claro.

Significado también. Y el conflicto, entonces puede ser que, no sé si estamos en 50-50, 60-40, 60-30, pero que uno siente en el ambiente que la gente un poco está molesta por tratar de asumir un sector de nuestra región que es netamente chileno.

Iván, incluso veo en su apellido, como el de Boric, o como el de Néstor Kirchner, que la familia Kirchner también tenía familiares del otro lado, en Punta Arenas, que eran inmigrantes europeos del mismo sector de Europa en la misma época, en el sur de Chile y en el sur de la Argentina, en Santa Cruz, como usted menciona.

Bueno, los croatas que salen por el hambre y por la guerra en el siglo XIX hacen ese recorrido y llegan a Buenos Aires, llegan a San Juan. Llegan a Santa Cruz, ingresan por el Estrecho de Magallanes a Magallanes como tal. Algunos se quedan en la Tierra del Fuego y otros cruzan el continente y se quedan aquí en Magallanes y siguen por el Pacífico, posteriormente, hasta Antofagasta. Y los últimos bajan en Perú y algunos se quedan en Bolivia. Esa es la migración croata y claramente usted se refería al expresidente Kirchner. Su mamá es magallánica.

Exacto.

Será Ostic, el mismo expresidente Gabriel Boric. Entonces...Uno no puede desmentir de dónde viene. Y eso no significa, quiero dejarlo muy claro, que porque uno tenga antecedentes europeos significa que, porque son de apellido europeo, van a apoyar al inglés. No son cosas totalmente distintas. Es una coincidencia de la vida. Perdón, el tener un apellido europeo versus la realidad que uno vive aquí en la zona sur del continente. Voy a insistir: esta relación chileno-argentina en la Patagonia, no sé si se vive de Bariloche hacia el norte. Podría entrar a dudarlo. Hay una relación muy, muy cercana.

Clarísimo, clarísimo. Iván, le agradecemos mucho su testimonio, tanto periodístico como humano. Valoramos mucho su aporte y le agradecemos infinitamente.

Cuando guste. Muchas gracias. Hasta luego.

Muchísimas gracias.

LMM