“Rebeca Grynspan, la preferida para conducir la ONU, podría beneficiar el reclamo argentino de Malvinas”

En una nueva edición de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Jorge Fontevecchia analizó el escenario diplomático internacional ante la inminente elección del próximo Secretario General de las Naciones Unidas. En un contexto global atravesado por marcadas tensiones geopolíticas y la imperiosa necesidad de reformas en los organismos multilaterales, la competencia por la conducción de la ONU cobra una relevancia estratégica sin precedentes para la región latinoamericana, que no encabeza este organismo desde 1991.

Durante la emisión, el periodista dialogó con Eduardo Robles, profesional costarricense especializado en negocios y relaciones internacionales, para profundizar en la figura de Rebeca Grynspan, la candidata favorita que encabeza las preferencias en el Consejo de Seguridad. El análisis abordó el impacto de su eventual llegada al máximo cargo de la ONU, la proyección de Costa Rica como referente diplomático y las oportunidades que una figura mediadora del Sur Global podría representar para los intereses estratégicos de América Latina, incluyendo el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Eduardo Robles es un profesional de Costa Rica, especializado en negocios y relaciones internacionales. Cuenta con una trayectoria de más de 14 años de experiencia en áreas financieras dentro de empresas transnacionales, destacándose por integrar el análisis político con la gestión financiera.

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Eduardo, muy buenos días, Jorge Fontevecchia los saluda. Usted comprenderá que nuestro interés, teniendo un argentino que compite para Secretario General de las Naciones Unidas con la candidata favorita, que todos indican que es la que va a ser, que es Rebeca Grynspan, es importante para nosotros entender qué significa ella en su propio país. En las últimas rondas de votación confidencial del Consejo de Seguridad, la costarricense Rebeca Grynspan volvió a posicionarse al frente de todos los aspirantes y me gustaría entender qué representa ella en su país, cuál es su propia visión sobre ella. Cuéntenos.

Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Realmente para Costa Rica es un hito sumamente importante tener a Rebeca como candidata a Secretaria General de las Naciones Unidas. Ella tiene una amplia trayectoria tanto a nivel nacional —fue vicepresidenta de nuestro país— y cuenta con casi dos décadas de experiencia en organismos internacionales dentro de la ONU, en instituciones como el PNUD o como Secretaria General de la UNCTAD. Realmente ya hemos estado acompañando todas estas votaciones que se han hecho durante las últimas semanas sobre su candidatura. Es muy importante su trayectoria y su experiencia en términos de cómo está el mundo, que ha estado cambiando con temas de conflictos, el problema del desarrollo, las crisis humanitarias y políticas, guerras y demás. Rebeca nos parece una de las mejores candidatas por su experiencia y trayectoria en negociaciones, dirigiendo foros internacionales con países de América Latina, e inclusive en Asia, África y Europa. Para nosotros es sumamente interesante ver que ella hoy sea la candidata más fuerte. También representa un hito considerando que tenemos casi 30 años sin tener un latinoamericano como Secretario General y que, además, sería la primera mujer en la historia en ocupar este tipo de cargo.

Eduardo, cuando ella fue vicepresidenta, ¿cuál era el partido que integraba y dentro de una taxonomía política clásica dónde la podríamos colocar: en el progresismo, en el conservadurismo, o con la categoría política que a usted le parezca adecuado para el caso de Costa Rica?

Claro. En el periodo en el que ella estuvo como vicepresidenta, entre 1994 y 1998, nació políticamente en el partido socialdemócrata Partido Liberación Nacional, uno de los partidos de antaño en nuestro país. Un partido consolidado en el país que tuvo un gran impacto en nuestro desarrollo, por ejemplo, al impulsar la incursión de zonas francas que hoy generan un porcentaje muy alto de la fuerza laboral costarricense. En ese momento tuvo esa ideología política socialdemócrata, pero desde la década de 2000 para acá, al haber estado en organismos internacionales, se alejó un poco de la política nacional y se apegó más a la política internacional vinculada directamente a organismos de las Naciones Unidas. Podemos separar dos etapas en cuanto a su carrera política: mientras estuvo en el país formó parte de ese partido ideológico, pero después toda su carrera ha sido en Naciones Unidas y en estos organismos internacionales, que no van tan vinculados a una ideología política como tal y sí buscan siempre el desarrollo, el equilibrio y la mejora económica de los países de la región.

Javier Milei fue recibido por Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo

Eduardo, nosotros reflexionamos ayer con un analista argentino que mal favor le hace el presidente Milei al candidato argentino, porque al tener un alineamiento tan marcado con Donald Trump puede tener el voto en contra en el Consejo de Seguridad de China y, paralelamente, el voto en contra de los países africanos —no en el Consejo de Seguridad ya, porque Argentina no acompañó, fue uno de los poquísimos países que no acompañó la declaración del esclavismo como crimen de lesa humanidad—. Luego, en nuestro conflicto de Malvinas, el presidente argentino volvió a colocar en la agenda internacional el propio veto dentro del Consejo de Seguridad del Reino Unido. ¿Cuánto a favor de la candidatura de Rebeca es que Costa Rica tiene un enorme prestigio como país democrático, como país respetuoso del contexto internacional y de las normas internacionales? El candidato no solamente se representa a sí mismo en su trayectoria, sino a un país, y en este caso, siendo el primer latinoamericano o la primera mujer además, que sea de Costa Rica le agrega a Rebeca valores adicionales.

Claro, ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Nada más para hacer una recapitulación: Rebeca necesita 9 de los 15 votos para ser la Secretaria General de las Naciones Unidas, siempre y cuando no haya algún veto de los 5 miembros permanentes del Consejo. Juega mucho a favor el prestigio de Costa Rica como país democrático y respetuoso del contexto internacional, así como la importancia que ha tenido Rebeca como promotora de las iniciativas en el Sur Global. Ahí pesa mucho esa imagen, sumada al trabajo que ha realizado en los últimos años. No podemos dejar de lado su labor en la región y la puja política existente entre China, Reino Unido y Estados Unidos. Es muy claro que Estados Unidos tiene un apoyo evidente hacia el candidato argentino, pero también está el veto de China y del Reino Unido por los factores mencionados anteriormente. Dejando de lado su trabajo político, que para mí ha sido excepcional, habrá que considerar esos aspectos de la negociación que tendrán China, Estados Unidos y el Reino Unido. Si hay un veto, no pasa. En octubre, cuando deba definirse, veremos si cambia alguna de las votaciones no oficiales que se han estado realizando. Para Costa Rica es sumamente relevante apoyar su trabajo, considerando además que sería la primera mujer en la historia en liderar este organismo y que desde 1991 no tenemos a un latinoamericano al frente. Independientemente de si el candidato es de Costa Rica o de Argentina, necesitamos como región que sea un latinoamericano quien asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas para este nuevo periodo, impulsando las reformas y el apoyo que la institución requiere.

Eduardo, otra mujer que fue candidata y que ella misma decidió dejar la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas fue la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. El argumento de Bachelet fue que el gobierno actual de Chile es un gobierno, podríamos decir, de centro derecha, mientras que Bachelet venía de la socialdemocracia chilena, la centro izquierda, y por lo tanto no se sentía apoyada por su propio gobierno. ¿Cuál es la relación de Rebeca con el actual gobierno de Costa Rica?

De hecho, tiene una muy buena relación. Ha habido manifestaciones públicas por parte de la presidencia actual para apoyar la candidatura de Rebeca, lo cual es sumamente importante al tratarse de una propuesta impulsada por Costa Rica que cuenta con el respaldo del Estado. Aunque no vi explícitamente a la presidencia haciendo un cabildeo directo en la Asamblea de las Naciones Unidas, sí expresó su respaldo de manera pública. Incluso Rebeca ha compartido en sus redes sociales las publicaciones oficiales de apoyo. Siendo objetivos, es muy relevante que exista un respaldo explícito y evidente, pero Rebeca, por mérito propio, ha hecho muchísimo con su trabajo para ser hoy la candidata a ocupar un cargo tan importante en Naciones Unidas.

Por último, Eduardo, el hecho de que vaya a haber un Secretario General de las Naciones Unidas que sea latinoamericano después de 1991... En un conflicto que le queda a América Latina, hay dos podríamos decir: por un lado Cuba con los Estados Unidos y por otro lado un conflicto colonial de Argentina con Inglaterra por las Islas Malvinas. ¿Cómo imagina usted que una Rebeca Secretaria General de las Naciones Unidas manejaría, con una mirada global, un problema latinoamericano?

Por su experiencia, me parece que Rebeca tiene una imagen mediadora y va a intentar mediar para que estos conflictos no se vean afectados, ya que vivimos en un mundo multipolar. Hay muchos poderes, pero necesitamos que no se fragmenten y que exista unión en la región. Rebeca va a asumir una posición mediadora para sentarse en la mesa de negociación, tal como lo demostró en los acuerdos del Mar Negro durante la guerra entre Ucrania y Rusia durante su gestión actual. Además, la presencia de liderazgos como el de Lula en Brasil, como parte del Sur Global, genera un contrapeso en la política regional. Una secretaria mediadora como ella nos ayudaría mucho a la región para lograr consensos, evitar que el mundo se fragmente aún más y buscar una mediación en la que ojalá Argentina también se vea beneficiada con el tema de las Malvinas, que sé que es sumamente importante para todo el pueblo argentino.

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Finalmente, una pregunta de color, le agrego una más, Eduardo. En la Argentina, haber tenido un Papa como el Papa Francisco fue un hecho de enorme magnitud interna. ¿Cómo sería para Costa Rica tener una Secretaria General de las Naciones Unidas? Y hubo otros casos de Secretarios Generales de las Naciones Unidas que después fueron presidentes o jefes de gobierno de su país. ¿Esto colocaría a Rebeca como la costarricense más famosa? ¿Qué efecto interno tendría?

Siendo muy honesto, creo que en Costa Rica hace falta poner más en evidencia el valor de su papel, porque hoy es la candidata, pero cuenta con una trayectoria larguísima. Me parece que sería una de las posiciones más importantes a nivel histórico en Costa Rica. Al ser la primera mujer en liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, sería una figura y un ejemplo a seguir en el país. Ojalá esto sirva de impulso para mejorar una política interna que últimamente se ha visto un poco debilitada. Ella puede tener un papel fundamental en buscar una mediación interna en el país y proyectar una mejor imagen internacional. Sería un referente para toda la carrera diplomática costarricense, demostrando que es posible formar parte de organismos internacionales que necesitan personas con sus ideas, su formación y su voluntad para reformar las instituciones que el mundo actual requiere.

Eduardo Robles, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo aquí desde el sur lejano a ustedes en Costa Rica. Muchísimas gracias.

A ustedes, un gusto. Hasta luego.



LMM