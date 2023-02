Ricardo Quintela: "No sería una oferta sincera que Wado se presente como candidato siendo ministro"

El presidente del PJ riojano opina que no sería correcto que Wado de Pedro compita contra el presidente en una interna. Además, cree que el país necesita más federalismo. "Capital Federal es una ciudad que sólo brinda servicios con una torta de plata impresionante", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Se suma a la mesa política de mañana?

No, por el momento no. Porque se juntaban los tres sectores del FdT para ponerse de acuerdo ahí, y luego sumar a los gobernadores, a los empresarios afines a nosotros, a representantes de los movimientos sociales, etc.

¿Si Wado de Pedro quisiera ser un precandidato a presidente debería renunciar a su cargo porque un ministro no podría competir con el Presidente?

Es sentido común: no sería una oferta sincera que Wado se presente como candidato siendo ministro. No hay un caso similar en la democracia. En definitiva, el ministro es una especie de empleado, no sería correcto.

¿Esto vale también para el ministro Sergio Massa o incluso para Agustín Rossi, que son otras variables que se manejaron?

Todo depende de si el Presidente va a ser candidato, claro está. Si no elige serlo, pueden salir a competir cualquiera de sus funcionarios porque sería entre pares.

¿Le gustaría que el Presidente sea candidato o preferiría unas PASO más abiertas para que puedan competir más libremente?

Tenemos que hacer un esfuerzo necesario para lograr la unidad del Frente de Todos y sus aliados, y después veremos cómo serán los mecanismos que se van definir para la elección de los precandidatos. Los intereses de los argentinos deben estar por encima de los empresariales o personales.

¿En ese sentido, la candidatura de Alberto Fernández contribuiría más a la unión de la coalición o no?

No voy a opinar en el tema candidaturas, lo haré en el ámbito y en el momento que corresponda.

¿Por qué se desdoblaron las elecciones en su provincia?

Porque queremos los intereses de nuestros intereses de nuestra provincia pero también de toda la Argentina.

Para los riojanos hubo muchas diferencias abismales entre nuestra gestión y la anterior. En la de Macri se cerraron fábricas, se crearon apenas 360 viviendas, se perdieron 1800 puestos de trabajos en el sector industrial, se trabajó con sueldos a la baja. En cuanto a la gestión de Alberto y Cristina se crearon 2500 puestos de trabajos y más de 4000 viviendas, se radicaron más de 15 empresas en el último tiempo, construimos 10 jardines de infantes, hospitales, centro de diálisis, entre otros logros.

Hemos avanzado en Cultura, en materia de conectividad, en diversos sectores, a tal punto que crecimos y se redujo la asimetría con Capital Federal. Todo esto generó una gran expectativa en nuestra sociedad.

El cruce con Jorge Macri

Alejandro Gomel (AG): Jorge Macri se quejó de los millones que llegan a La Rioja pero que no se ven allí, aludiendo al mal uso de los recursos que le da la Nación a su provincia, ¿qué le respondería al ministro de gobierno de la Ciudad?

No le puedo responder nada, porque Jorge Macri no conoce La Rioja, yo sí sé lo que es Buenos Aires. Es una ciudad que sólo brinda servicios con una torta de plata impresionante.

Que hablé sin conocer me tiene sin cuidado, que venga a conocer así pueda hablar con propiedad.

Está naturalizado que toda decisión económica, política y financiera se tome en CABA, por eso planteamos el federalismo. Es una locura que Jorge Macri quiera ser jefe de Gobierno de la Ciudad, pero si lo permiten los capitalinos no se puede decir nada. Lo mismo pienso con Diego Santilli, que quiere ser gobernador de Buenos Aires.

La nueva derecha como actor protagónico

¿Cómo se imagina los resultados electorales en su provincia y a nivel nacional?¿Habrá segunda vuelta?

En mi provincia somos competitivos y vamos a andar bastante bien, y a nivel nacional vamos a hacer el mayor esfuerzo para lograr el objetivo.

Además, vale destacar que hay una derecha que deja un mensaje de odio y de rencor, con una mala leche violenta. Javier Milei está desequilibrado mentalmente y no está en condiciones de gobernar un país. No tiene la claridad suficiente, solamente destroza y habla de “castas”. Pese a esto, hay algunos sectores juveniles que pueden acompañarlo, porque dicen estar en contra de un sistema que no les brinda resultados. Lousteau y Milei se cruzaron en TV con fuertes insultos

¿Cuando se desdoblan las elecciones se desinfla Milei porque deja de estar él en las boletas y pasan a estar los candidatos locales y, en consecuencia, sólo cosecharía alrededor del 5% en las provincias, pero a nivel nacional puede llegar a un 15%?

No creo que llegue al 5% en las provincias, los candidatos de Milei son de los medios, no surgen de conocer los problemas de una realidad. No tienen trayectoria ni conocen lo que pasa en las provincias argentinas, son instalados por los medios de comunicación.

Javier Milei

El recuerdo riojano por Carlos Menem

¿Quién es el representante de Milei en la Rioja y qué resultado cree que va a tener?

Creo que es el diputado provincial Martín Menem, quien acá sacó un 5% de los votos, aproximadamente.

¿Qué recuerdo les queda a los riojanos por el ex presidente Menem?¿Y ese sentimiento repercutirá en el candidato de Milei que lleva el mismo apellido y es parte de la misma familia?

Los riojanos queremos mucho a Carlos Menem. Fue un excelente gobernador en sus tres ciclos. La política que implementó nacionalmente en sus 10 años como presidente, las hizo en un marco económico difícil, en donde Sudamérica estaba influenciado y condicionada por el consenso de Consenso de Washington. Quedaba poco para hacer.

Pero, reitero, cuando fue gobernador estuvo muy vinculado con su pueblo, incluso cuando la gente ya no lo votaba porque él quería descansar, no lo dejaban caminar por la calle porque se acercaban para saludarlo.

