Rosario y la actualidad política

Día Internacional de la Mujer

No es un día para festejar, pero sí para tener en cuenta la situación de las mujeres. Hace ocho años se realizó la primera marcha feminista reclamando por la vida de las mujeres que mueren a manos de hombres. Ocho años después y con muchas marchas más, la situación sigue sin cambiar.

Según el informe del observatorio “Ahora que sí nos ven” el mes pasado hubo 44 femicidios y 70 intentos de femicidio. 64% de ellos cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas.

Los femicidios no tienen fin pese a la visibilización de la problemática por parte de las organizaciones feministas, es un derecho que se les debe a las mujeres. Se ganó cierto terreno y hay cosas que ya no van, pero falta mucho por recorrer y ganar.

Otro oscuro Día de la Mujer: hubo 242 femicidios en 2022 y unos 40 en lo que va de 2023

Se la llama “La gran revolución silenciosa”, que de silenciosa en realidad no tiene mucho, pero lograron pequeños aportes a la sociedad, como saber que hay chistes que ya no se hacen, aunque muchas veces no se respete.

Es un tema que atravesará toda la mañana, a partir de las movilizaciones y marchas que habrá a lo largo del país.

La situación en Rosario

Hace pocos días la antropóloga feminista Rita Segato, en comunicación con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), habló sobre la situación que vive la ciudad santafesina. Y en relación al día que se conmemora hoy, explicó y analizó el lugar que ocupan las mujeres en las guerras actuales, donde se las ve como objeto a pesar de no serlo.

“En estas nuevas formas, el cuerpo de la mujer, que no es un enemigo bélico en la imaginación colectiva, es tratado con crueldad, no solo apropiado contra las guerras clásicas, sino que hay una crueldad inusitada”, decía la escritora.

Rita Segato: "El patriarcado funda todas las otras formas de la desigualdad"

Pero no es lo único que preocupa a Santa Fe. La violencia narco, a partir de la cual mueren muchos rosarinos, es el tema principal.

El Presidente se pronunció, generando una gran polémica, respecto a ciertas decisiones que tomó para lograr desarticular las organizaciones criminales. Principalmente, después de la balacera al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

“He dispuesto el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar los 1400 efectivos en la ciudad”, sostuvo Alberto Fernández, y adelantó que Aníbal Fernández, hoy, estará en Rosario poniendo en operación el refuerzo.

Hizo mención también a que el Ejército estará en las calles, pero sin armas, ya que la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional establecen límites que impiden la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.

Día de furia en Rosario por el crimen de Máximo Jerez: un detenido tras el asesinato del nene de 11 años

Por lo que llegará una compañía de ingenieros de las Fuerzas para hacer acompañamiento logístico a la llegada de Gendarmería Nacional, y que además trabajará en la infraestructura para lograr urbanizar los barrios populares.

¿Qué pasa con el dinero “sucio”?

Según lo informado por el Presidente, el gobernador santafesino, Omar Perotti, firmará con la UIF (Unidad de Información Financiera) el convenio para instalar una delegación en Rosario buscando tener mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos.

Además, aseguró que “firmamos con Santa Fe el convenio de colaboración y cooperación técnica del RENAPER, que permitirá validar las identidades a través del sistema de identificación segura, con rapidez en los operativos de seguridad. Sumaremos, también, 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación. El sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos condenados y que pretenden seguir controlando sus objetivos criminales desde la cárcel”, sentenció Alberto Fernández.

Fue un anuncio que hace días había hecho Wado de Pedro junto a Perotti, y que ayer volvió a anunciar Alberto. Perotti y Alberto están muy distanciados y probablemente derive en un encuentro en las próximas horas.

Maslatón fue tajante sobre el narcotráfico en Rosario: "Yo prefiero liberarlo todo"

Teniendo en cuenta que la UIF tuvo la posibilidad de haber avanzado en esto hace mucho tiempo, hay que destacar que la firma de este convenio es uno de los temas que el gobierno santafesino y el Poder Judicial vienen advirtiendo hace un largo rato. La importancia de seguir la trazabilidad y el financiamiento de la economía criminal en Rosario.

"El juego político que hacen algunos para sacar provecho merece el repudio democrático. Vamos a hacer justicia, se lo debemos a las víctimas de las mafias y a los hijos de la ciudad. No permitiremos un solo acto más de impunidad. Quienes son parte del crimen organizado deben saber que hay un estado, con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño”, aseveró Alberto Fernández, dejando ver que esta vez hay una severa preocupación por los habitantes rosarinos, después de un primer reflejo flojo.

Se abre una incógnita de cómo seguirá esta situación y cómo caerán las medidas.

También habló Aníbal Fernández, quien empezó la respuesta del Gobierno diciendo que habían perdido la guerra contra el narcotráfico. Esto cayó como una piedra en Santa Fe y empeoró la relación entre Perotti y Alberto. Hoy habrá una reunión entre el ministro de Seguridad y el gobernador de Santa Fe para profundizar la investigación.

Cristina Kirchner reaparecerá en Río Negro

La reaparición de Cristina Kirchner

En el Día Internacional de la Mujer y siendo una de las políticas que genera más amores y odios, reapareció la vicepresidenta en un acto en el Senado para homenajear a las Abuelas de Plaza de Mayo. Se le entregó el premio Juana Azurduy a la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.

Cristina habló, no solo de Estela y de Néstor Kirchner, sino que se metió de lleno en la discusión política, e hizo referencia a la columna de Federico Sturzenegger publicada el domingo en Perfil.

“Roberto Dromi hablaba de sacarle los hoteles a Cristina y expropiar C5N, y Sturzenegger dijo que no era tan mala idea”, inició la vicepresidenta.

Cristina Kirchner cruzó a Alberto Fernández: "En un off se dicen barbaridades que después se niegan"

“Me impresionó que no fue algo que se escapó. En un off y un reportaje se dicen barbaridades que después se niegan. Pero me impresionó que es alguien que lo pensó, lo escribió y decidió publicarlo, y a nadie se le movió el amperímetro. No hubo denuncia de ningún periodista de investigación, esos que estamos tan acostumbrados a escuchar”, sentenció, apuntando a los chats de Alberto recientemente salidos a la luz y también al periodismo.

Roberto Navarro, el otro protagonista de los chats, habló de los intercambios con Alberto. El Presidente allí, sigue sosteniendo una elección con los candidatos del pan peronismo.

Navarro cerró con el dato que formó parte de la conversación pública, donde Alberto le dijo que de concretarse la idea él será quien “termine con 20 años de kirchnerismo”.

