Rita Segato: "El crimen femenino es estar vinculada por afecto a alguna lealtad"

Rita Segato habló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y ofreció una novedosa teoría acerca la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en los hechos de corrupción en los cuales se la involucra: "el 99% de las mujeres que están presas en Latinoamérica no son las autoras intelectuales de los crímenes"

¿De qué se trató ese debate que compartiste con Wado de Pedro y Carlos Pagni en el CCK?

Me sorprendió la invitación porque no soy una figura pública de la política, además hace años que no vivo en este país que amo y esa ausencia no me permite conocer algunos detalles de la actualidad. Acepté porque me sedujo mucho la idea y me invitó gente querida de la revista Crisis.

Es una idea muy interesante juntar la política con la antropología.

También por eso fui, creo que nos hace falta esa práctica. Siempre digo que me cuesta adaptarme a esta idea de que somos un país fraccionalista que no nos permite pensar ampliamente. No me gusta "la política del enemigo". Así también me defino ante el feminismo y eso a veces genera que tenga algunas críticas.

Desde tu experiencia viviendo tantos años en Brasil, ¿ encontrás alguna relación entre el impeachment a Dilma Roussef y la condena que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad?

Tienen puntos de comparación y métodos semejantes. Más aún el encarcelamiento de Lula. Algunas personas me dicen "Lula no es mujer como Dilma", pero Lula es un nordestino, un trazo de estigma indeleble, que lo pone en una categoría frágil, al igual que a las mujeres.

Creo que la ley y la justicia se han deslegitimado porque tienen un doble estándar. En el caso de Cristina, mi pensamiento es complejo. Creo que hay algo esencial en el hecho de que es mujer. Un dato llamativo es que el 99% de las mujeres encarceladas en Latinoamérica tienen una condena por complicidad, nunca son las autoras intelectuales del crimen que cometieron.

¿Esa teoría se podría aplicar a la historia de Néstor y Cristina Kirchner?

Es lo que creo, pero no lo sé. De todas formas, ella no lo puede hacer valer porque no tiene noción de que ese es el crimen femenino, es decir, acompañar un crimen intelectual de alguien con quién está acompañada de forma afectiva y a quién le debe una lealtad.

También pienso que hubiera sido beneficioso para nuestra vicepresidenta que ella tomara conciencia de género, entendiendo la estructura a la que pertenece, pero entiendo por qué no lo hizo.

Me encantaría que te puedas explayar al respecto.

Al haber trabajado en cárceles y haber orientado tesis sobre mujeres encarceladas, pude comprobar que son poquísimos los casos de crímenes perpetrados por mujeres. En su mayoría acompañan un crimen intelectual de un miembro masculino de la familia.

Cristina piensa que existe un sujeto universal dentro de la política y supuso que presentándose como mujer iba a representar sólo a una porción de la población. Esto es falso porque pensándose en clave de mujer se puede entrar en la política de una forma diferente y actuar de manera mucho más abarcativa.

Creo que es momento de que haya gente que hable en nombre de las minorías, desde los márgenes siempre se va a pensar mejor la política. Más allá de que esos márgenes no existen, simplemente son inventos que vienen desde otro continente y que ya no nos sirven.

¿Cómo es la estructura psicológica en estos casos en los que la mujer es cómplice del crimen?

La mujer está formada para sentir que se encuentra en una posición de protección con relación a las personas vinculadas a ella y no tiene una imaginación delictiva como sí tienen algunos hombres. Esto se ve en el hecho de que raramente comete homicidios.

Si ves las estadísticas de cárceles, son muy pocas las mujeres presas por matar, si bien es cierto que en los últimos años el número de ha incrementado. Estos hechos no necesariamente son por obediencia, pero sí por lealtad.

