Santiago Cafiero: “Creo que Boris Johnson no tenía el tema Malvinas en agenda”

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil y Net TV), el canciller de la Nación, Santiago Cafiero, remarcó la postura de Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas en el marco de la reunión con Boris Johnson, el primer ministro británico: “Johnson esperaba otro tipo de reunión más comercial”, expresó.



¿Cómo fue la reunión con Boris Johnson? ¿Se dió cuenta del pin que tenías de las Malvinas?

Si, se dio cuenta. Es parte de nuestra simbología. Tenemos que mostrar nuestro compromiso con la soberanía de nuestro territorio. Fue un pin que me regalaron los ex combatientes. El pin de Malvinas no fue una actitud provocadora sino, reivindicativa. En este tema nos asiste la comunidad internacional y necesitamos que ese mecanismo diseñado en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965 se cumpla. La Argentina y el Reino Unido se deben sentar en una mesa de negociación bilateral para resolver la controversia de soberanía.

¿Qué posibilidades le asignás a que el marco de las Naciones Unidas obligue a Gran Bretaña a sentarse y cumplir esa resolución?

Las Naciones Unidas son parte de este reclamo de la Argentina, también desde el Comité de Descolonización, donde se trabajaron más de 80 casos de descolonización en el que quedan solo 17, entre ellos Malvinas. Es importante que Argentina busque los votos en el seno del comité para que la causa Malvinas siga abierta. Lo que no tenemos es una respuesta. Las Naciones Unidas debe sostener la causa de Malvinas como una causa de colonialismo. Hay una demanda específica al secretario general de Naciones Unidas para que junte las partes y que haga oficios de negociador. Argentina siempre ha respondido a las convocatorias de negociación por Malvinas, pero el Reino Unido, no.

¿Qué Gran Bretaña no sea parte de la Unión Europea modifica las posibilidades de negociación?

Modifican la posibilidad de que la Argentina penetre en la sensibilidad de su caso en bloques como el de la Unión Europea donde antes no se podía porque tenían un interés común. Tenemos pruebas, en 1829 se apostó allí una dependencia pública y hubo nacimientos argentinos en las isla previo a la colonización. El primer ministro se refirió al referéndum de autodeterminación de los pueblos, le respondimos a Boris que las guerras no otorgan derechos. La autodeterminación no aplica en Malvinas porque era una población adherida al territorio, y eso no otorga derechos y nosotros habitábamos las islas previo al proceso de colonización.

¿Cuál fue la actitud corporal, comunicacional, de Boris Johnson?

Johnson esperaba otro tipo de reunión más comercial. Fue elocuente y verborrágico al hablar de las potencialidades de Argentina como exportador de alimentos y las energías renovables. Creo que Boris Johnson no tenía a Malvinas en la agenda. Hace 189 años ellos usurparon el territorio y durante años negaron que eso haya sido una

Respecto del caso del avión de empresa venezolana con tripulación iraní. ¿Cómo es tu visión geopolítica de cuánto afecta el posicionamiento internacional de Argentina? ¿Cómo ves la causa?

No tengo elementos para hablar de la causa porque está en secreto de sumario y el estado va hacer lo que la justicia determine. En términos analíticos, no hemos tenido una alteración con el funcionamiento de Argentina, que es muy clara respecto a su relación con Irán, que es de muy bajo volúmen porque seguimos viendo las alertas rojas por lo de la causa AMIA. Hay una negación por parte del gobierno iraní de acceder por parte de la justicia Argentina para poder seguir la investigación. Lo del avión no es un tema diplomático, la cancillería no ha recibido quejas por parte de ninguno de los dos gobiernos.

¿Cuál es el cuadro político del presidente respecto de la situación actual?

El presidente está enfocado en resolver la inflación. Este tipo de giras con líderes del mundo dan cuenta, los aumentos de los precios son una preocupación en el mundo. El siempre estuvo al frente de las medidas que tomó el Banco Central y el Ministerio de Economía, está en permanente diálogo para buscar los mecanismos más eficientes que mejoren los precios y los salarios.

Nuria Am (NA): En relación al G7 ¿Cómo le fue a Argentina?

A la Argentina le fue muy bien en el G7, se tuvo una posición sobre las injusticias sistémicas y hubo un llamado a un debate moral y ético para poner freno a la especulación financiera y los procesos de endeudamiento.

NA: Massa los acompañó en este viaje, ¿pudo preguntarle sobre que ésta parece ser la última opción para mantener al Frente de Todos unido, según le plantearon varios gobernadores a Massa?

Desconocía que Sergio había llevado ese pedido. Massa le aporta volúmen a las iniciativas de la Argentina. El desafío de nuestro frente político es trabajar en unidad. Tenemos que darle respuesta a los argentinos en materia de políticas públicas.

