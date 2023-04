Sergio Berensztein, analista político, explicó que en el Frente de Todos han proliferado desafíos sutiles al liderazgo de Cristina Kirchner, como el desdoblamiento electoral en las provincias. “Creo que Wado de Pedro es un comodín para varias alternativas”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo interpreta el discurso de la Vicepresidenta? ¿A tu juicio se prepara para volver a ser oposición?

Yo creo que Cristina hace mucho que es oposición, incluso a su propio Presidente.

Desde esa famosa declaración fabulosa de los “funcionarios que no funcionan”, ella estableció una postura crítica a su Gobierno que fue profundizando a lo largo del tiempo y después terminó con un veto explícito a la candidatura de Alberto Fernández.

Pero dicho esto, creo que la postura general de Cristina, incluyendo su decisión de no competir, ratifica el hecho de que está preparada para ser oposición. Eso incluye la política económica del Gobierno, que está planificada para traspasar la responsabilidad de realizar los ajustes y las correcciones necesarias a la próxima administración.

El kirchnerismo se divide por la candidatura de Cristina Kirchner

Más allá del discurso de ayer, que tiene muchos signos de alguien que está pensando heredar la oposición, o ser parte del liderazgo opositor, veremos cuál es el protagonismo que logra Cristina tener a partir del próximo sitio. Lo cierto es que ella se ve como líder de una minoría, me parece que hace bastante tiempo.

¿Te quedó la sensación de que ella podría apoyar una fórmula de Sergio Massa con Wado de Pedro de vicepresidente?

Me cuesta pensar en nombres en un contexto económico tan complejo. Si bien la corrida cambiaria parece haberse tomado un respiro. Como todos sabemos, los factores de fondo que la motivan siguen estando allí.

Es una incógnita si Massa podrá sortear todos los obstáculos que tiene de acá a mediados de junio, que es cuando se deciden las candidaturas. Le quedan largas seis semanas cruciales en su carrera política. Creo que eso, de alguna manera, condiciona a la propia Cristina.

Cristina Kirchner respaldó a Massa y pidió que estén todos

Cristina Kirchner puede criticar al FMI pero respalda a su ministro. En todo caso, esa crítica al Fondo uno podría interpretarla como decirle a Massa para mostrarle al Fondo las restricciones que él tiene, y así lograr un poquito más de flexibilidad todavía en el acuerdo.

Creo que Wado de Pedro es un comodín para varias alternativas. Cristina lo viene preparando hace mucho tiempo para convertirlo, con trabajo pausado, en un candidato K, pero que sea admitido por el establishment, o al menos por una parte del círculo rojo.

Wado de Pedro destaca su vocación de diálogo. Él invirtió muchísimo más tiempo en seducir a la elite argentina que en convertirse en un candidato popular o de masas.

Juan Grabois: “Mi modelo es una Argentina más parecida a Noruega y el de Milei Venezuela”

¿Creés que la interna del Frente de Todos se encamine a un candidato de síntesis o que va a haber competencia de distintos candidatos de los diversos sectores, como Grabois por los movimientos sociales, Capitanich por los gobernadores, Scioli o Rossi por el sector del Presidente?

Mis fuentes, que no son muchas, me dicen que Cristina quiere ejercer el liderazgo con el criterio del candidato único. Ella siente que, si no se logra establecer un candidato único, su liderazgo queda condicionado.

Sobre todo porque, en la medida en que haya varias candidaturas, la pregunta clave será cuáles son los matices que están en juego. Va a haber una crítica al Gobierno.

Lo más interesante del análisis en el Frente de Todos es que estuvieron obligados, por su pragmatismo, a correr los ejes de discusión a la derecha. Esto no solamente se manifiesta en el vínculo con el Fondo y con la administración Biden, sino sobre todo en la política de seguridad. Fue éste el gobierno que mandó gendarmes a la Provincia de Buenos Aires y a Rosario, es este el gobierno que está haciendo un ajuste, el que, presionado por el Banco Mundial, empieza a revisar el gasto en planes sociales, etc.

Cristina ayer: ¿Es Massa?

Todo eso ha modificado la agenda del Frente de Todos. Uno entiende entonces el pataleo de Grabois y de otros dirigentes que están más identificados con una visión de izquierda o de centroizquierda.

En este contexto, me parece que Cristina es muy consciente que cualquier debate debilita todavía más la postura de su candidato. Yo creo que vamos a saber su capacidad de disciplinamiento justamente en la cantidad de candidatos que se presenten, aunque alguien sofisticado como Agustín Rossi diga que él no confrontaría con Cristina, pero si Alberto no se presenta, se larga como candidato.

También hay desafíos sutiles al liderazgo de Cristina incluso dentro del justicialismo más ortodoxo y cerca de ella misma. Fijate que hay algunos matices, como el desdoblamiento de la elección por algunos gobernadores, priorizando sus propios objetivos de permanencia e influencia en sus propios distritos más allá de una construcción colectiva.

La ciudad de Córdoba es la que más gasta en publicidad en redes: 430 millones de pesos

Volviendo a la pregunta de si Cristina se prepara para ser oposición. Imaginemos que el primer paso del liderazgo de Cristina va a depender de que pueda disciplinar a los demás candidatos y haya solo uno en el Frente de Todos. Supongamos que eso suceda y el candidato fuera Sergio Massa. Pasado el diez de diciembre, ¿el jefe de la oposición sería Massa o sería ella?

Tenemos un número tan limitado de derrotas peronistas que es difícil hacer una teoría. Luder, por ejemplo, perdió influencia casi inmediatamente luego de perder, sorpresivamente, las elecciones del ‘83. Fue una derrota que muy pocos habían detectado. Lo cierto es que perdió toda influencia, aunque uno podría argumentar que tampoco era un líder antes.

El otro ejemplo es el de Duhalde, que perdió una elección, pero retuvo el poder y volvió en medio de una crisis muy profunda.

Otro ejemplo interesante es el de Scioli, que perdió totalmente el liderazgo luego de la derrota electoral del 2015, y se mantiene simplemente por ausencia de candidatos y por esa vocación de fe tan extrema que él tiene de seguir peleando pese a las circunstancias adversas.

Tras la baja de Alberto Fernández, Daniel Scioli ratificó que "hoy más que nunca" será precandidato a presidente

Ahora, mirándolo en perspectiva, si Massa fuera candidato y pierde, su futuro dependerá de cómo pierda. Si llega a la segunda vuelta, si retiene el porcentaje histórico del voto del kirchnerismo derrotado, que fue, en elecciones como las del 2009, 20013, 2017, aproximadamente el 31% o 32%.

Esos umbrales serían los de una derrota en la que al menos no se perfora el piso. Cómo pierde, si es que pierde, va a influir mucho en su capacidad de sobrevivir en el liderazgo opositor.

Pero es muy joven y, si es que le interesa continuar en la política, tiene una larga carrera por delante. Hay versiones que lo ponen a él mirando hacia el sector privado. Lo cierto es que perder o ganar en una carrera política larga puede ser una circunstancia. Todavía hay muchas páginas por ser escritas.

La sociedad Cristina-Massa tensa la relación con el FMI y el círculo rojo

La interna en Juntos por el Cambio

Otro tema de la coyuntura es la tensión interna en Juntos por el Cambio y en especial por las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se está desarrollando una reunión. ¿Creés que María Eugenia Vidal pudiera ser la candidata por el PRO en CABA como dicen algunos?

Creo que sí, eso podría ocurrir, podría ser una candidata de síntesis. Ella ha fortalecido muchísimo su relación con el expresidente Mauricio Macri, tiene un vínculo histórico con Larreta y dialoga con Bullrich.

En un contexto en el cual una primaria en la Ciudad podría comprometer debates que profundicen las internas del PRO a nivel nacional, podrían llegar a un acuerdo. La gran pregunta es qué hacen con el radicalismo, con Lousteau, porque una cosa es si es una candidatura de síntesis de todo Juntos por el Cambio, y otro escenario es si el PRO coordina una candidatura única para enfrentar a Lousteau.

Cumbre de los líderes del PRO: señal de unidad y el acuerdo de una reunión con José Luis Espert

Lo interesante aquí es el nuevo rol de Macri. Luego de su renuncia a competir y de todo el episodio de su “desilusión”, entre comillas, con Larreta, uno lo ve en un papel más de coordinador. Que la reunión sea en su casa es simbólico, pero dice mucho. “Juego de local y trato de poner paños fríos, retomo un poco el papel de socio fundador, ya no el de dueño”.

FM JL