Después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que no competirá por la reelección, en el Frente de Todos la gran duda es si Cristina Kirchner será candidata. La propia vicepresidenta no termina de despejar esa incógnita: su discurso sigue diciendo que "no", pero sus gestos todavía generan "esperanza" entre sus seguidores.

Es que CFK eligió el Teatro Argentino de La Plata para su "clase magistral" de este jueves 27 de abril. Es el mismo escenario donde anunció su candidatura a senadora en 2005 y la presidencial de 2007. Cuando el público empezó a corear "Cristina Presidenta", ella retrucó con "no se hagan los rulos", la misma frase que usó en 2011 cuando amagó con no ser candidata a la reelección que ganaría con el 54% de los votos.

Esos detalles son los que todavía ilusionan a sus votantes, que todavía no descartan que sea candidata: "Cristina tiene que tomar una decisión", reclamó Estela de Carlotto este viernes. "Le diría que se anime, que siga, el clamor de que sea presidente es del país", aseguró.

La "esperanza" de Carlotto y Secco

"Estoy ilusionada de que Cristina sea presidenta. Cristina es una mujer que domina las situaciones. Wado de Pedro tiene muchísimas condiciones pero sería Cristina quien tiene que dirigir el país. Cristina es la candidata ideal. Si deciden otra cosa, hay que aceptarlo", sostuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en diálogo con Navarro 2023 por El Destape Sin Fin.

Más moderado, el intendente de Ensenada Mario Secco afirmó que la expresidenta "es esperanza" y dijo que cuando va "a los barrios, todos me cantan 'Cristina Presidenta' a coro". "Es como el Indio Solari: podés estar mal pero lo escuchas y te despierta felicidad", graficó.

"Una gran parte del Pueblo cree que la única garantía de cambiar el rumbo es Cristina Kirchner. Para nosotros no hay plan B. Hay varias provincias que nos piden hacer encuentros de la militancia. Todo el país quiere expresarse a favor de Cristina Kirchner", planteó Secco en diálogo con La García en AM 750.

Para Parrilli, Cristina Kirchner sigue "proscripta"

El senador Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, fue tajante: "Tenemos que tener claro que Cristina está proscripta. Tenemos una democracia mutilada", aseguró este viernes.

El legislador por Neuquén retomó los argumentos de la vicepresidenta contra el Poder Judicial por las demoras en la investigación del intento de magnicidio del 1 de septiembre pasado. "Hay un sector de la dirigencia política y de los medios que volvió a instalar la violencia como método de acción política. Es una realidad que quisieron matar a Cristina y ellos crearon las condiciones", reprochó.

"No quieren investigar si hubo autores intelectuales detrás del atentado a Cristina. Y quienes lo financiaron", aseguró Parrilli también en diálogo con Roberto Navarro en El Destape. Y pidió determinar "si hubo autores intelectuales del atentado vinculados al macrismo" antes de "discutir la candidatura de Cristina".

"No sería raro que esperen que Cristina sea candidata para hacer renacer otras causas judiciales y que se discuta eso y no un programa", cuestionó el senador. "El 80% de nuestro espacio político quiere que sea Cristina pero hoy la realidad es esta", completó.

"Tenemos que elaborar un programa y después buscar un candidato", reiteró el legislador. Sin embargo, cuando se le planteó la posibilidad de buscar otro candidato "que no es Cristina", Parrilli dijo "eso se verá".

El escepticismo de Plaini

En la misma línea, Omar Plaini, senador provincial bonaerense, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que la vicepresidenta retire su renunciamiento. "Cristina nunca borró con el codo lo que escribió con la mano. Está claro que no va a ser candidata", dijo en El Destape.

Las críticas de Luis D'Elía

No todo fueron elogios para el discurso de Cristina Kirchner. Luis D'Elía cuestionó que la vicepresidenta se haya definido como "la única" dirigente perseguida y afirmó que los que estuvieron presos tomaron esas palabras como "una puñalada espantosa". Además, la acusó de vivir en un "microclima".

"Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola", dijo CFK anoche. "A todos los que estuvimos presos escuchar esto es como una puñalada trapera, espantosa, hecha desde un lugar de muchísimo egoísmo personal. Cuando lo escuché me dolió muchísimo", lamentó el dirigente de MILES.

"Nos dolió en el alma. Ojalá que reflexione y sé dé cuenta de la barbaridad que dijo. Se equivocó mal. A veces los microclimas generan estas cosas", dijo D'Elía en diálogo con Antonio Fernández Llorente en Sin Relato (La990).

El exfuncionario también se mostró molesto con el "maltrato" de los dirigentes de La Cámpora hacia los "fundadores del kirchnerismo". "Todos los tipos que fundamos el kirchnerismo terminamos en cana o expulsados de hecho, no de derecho. ¿Dónde están hoy Aníbal Fernández, Agustín Rossi y toda la caterva de compañeros que fundamos esto desde el minuto cero con Néstor Kirchner?", concluyó.

