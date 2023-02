Sergio Siciliano: "Esta reforma educativa no se parece a ninguna aplicada en otros países"

Sergio Siciliano indicó que la reforma que se pretende aplicar en el país no tiene nada que ver con las que se llevaron adelante en otros países. "Bajo grandes títulos que parecen similares, después se lee la letra chica", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hágame una síntesis sobre las reformas propuestas para el sistema educativo secundario y luego se pospusieron

Estamos pensando en los estudiantes. Una reforma que el Gobierno encontró como solución al contexto de la Argentina, de repitencia, abandono y deserción, fue que los chicos pudieran llegar hasta tercer año con 16 materias previas. Y en tercero, a partir de agrupamientos, evaluarlos en ocho módulos que permiten saber si tenían conocimientos adquiridos de primer y segundo año.

Esto era un chino, una cuestión complicada para la implementación, que transmitía a los directivos que los chicos pasaran de año sin ser evaluados y que bajara la calidad educativa.

¿Es cierto que el mismo sistema o similar es aplicado en países muy desarrollados?

No, porque bajo grandes títulos que parecen similares, después se lee la letra chica. Es verdad que hay países que eliminan la repitencia, porque hoy no sirve lo que antes sí para establecer una marca de calidad educativa. En el mundo están modificando la escuela secundaria, entonces ya no hay materias disciplinares sino que se trabaja por áreas de conocimientos, con un ciclo de años y con un modelo más parecido al universitario. Pero las materias correlativas uno no puede darlas si no aprobó el saber necesario antes.

Bajo este título se impulsó la reforma, reforma que no se parecía a ninguna aplicada en otros países, no es similar, no es lo que pasa y no es lo que propone la resolución.

¿Qué pasa en Buenos Aires?

Se mantiene la repitencia. A partir de la pandemia, en algunas materias hay un acompañamiento donde se tiene una instancia más de recuperación, pero se mantienen los mismos estándares.

En algún momento hay repitencia, ¿Cuándo se produce?

No, lo que preveía la provincia era de contenido, bajo ningún punto volvías al año anterior. Hay agrupamientos de materias y se evalúa por agrupamientos.

¿Pero si no aprobas la del año anterior no quedabas afuera?

No, pasabas a cuarto y debías el agrupamiento de tercero.

¿Y cuando lo dabas mal?

Continuabas con los contenidos que no aprobaste.

¿Nunca terminabas?

Nunca terminabas, pero en seis años de secundario esos contenidos tienen un ciclado, y es muy difícil, técnicamente, poder dar contenidos tres años después de un conocimiento que quedaba muy anterior. La problemática tenía que ver con la organización.

¿Vos estarías de acuerdo en aplicar un sistema como el escadinavo? ¿Cursar como en la universidad?

Absolutamente de acuerdo si repensamos los métodos de enseñanza y el formato de la escuela secundaria. Si cambiamos la escuela en la forma de enseñar de esos modelos, sí. Si solo es replicar la escuela del siglo XIX con la carga horaria y la cantidad de materias, y el cambio solo es para la evaluación ahí no estoy de acuerdo, porque enseñamos por un lado y evaluamos por otro.

¿Es correcto decir que en Europa antes de este sistema el abandono en el colegio era alto y ahora se redujo?

Depende de los países y tiene que ver con muchas circunstancias. Acá siete de cada diez chicos están debajo de la línea de pobreza, y muchos de los países que miramos tienen esas necesidades ya satisfechas, la reforma tiene que venir acompañada del contexto y la situación en la que estamos hoy.

¿Hay un punto a partir del cual hay una responsabilidad de la escuela de incluir a esos chicos y que aumente la meritocracia en distintos niveles?

Absolutamente sí, pero esa solución no es regalando el título.

No les regalaban el título, si no aprobaban no lo tenían. Es simplemente que sigan en la escuela.

Al repetir no buscamos que se vayan de la escuela.

Pero sí se van...

Pero si no tienen las herramientas del aprendizaje tampoco se quedan en la escuela. De hecho esto ya pasó, en la pandemia se flexibilizaron los formatos, prácticamente no había evaluación.

¿Y vos que harías?

Discutiría la cantidad de materias, trabajaría por áreas de conocimiento, rompería con la lógica del ciclado de años y trabajaría en la formación del docente.

¿Qué harías concretamente para evitar que los chicos dejen el colegio y vayan a la calle?

Hay que revisar los formatos de enseñanza y las prácticas de la escuela. Hay que pensar formatos de escolarización dividida dentro de la escuela, de los chicos que no alcanzan los contenidos y los que sí. Hay que pensar el formato de la escuela en general, si solamente para contenerlos les decimos quédense en la escuela puede ser una alternativa, pero no alcanzamos la calidad educativa.

