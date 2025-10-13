Silvina Batakis: "No se puede vivir siempre de prestado"

Luego de la intervención de Estados Unidos en el mercado de cambios, Silvina Batakis, exministra de Economía, aseguró que “no se puede vivir siempre de prestado” y advirtió que Argentina debe conseguir divisas “genuinas”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), criticó las bases teóricas del plan económico de Javier Milei, al que calificó de “quimérico”, y planteó que sin planificación y consenso “es imposible pensar en un crecimiento sostenido”.

Silvina Batakis es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Fue presidenta del Banco Nación y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina entre 2022 y 2023. También se desempeñó como ministra de Economía durante 24 días en el gobierno de Alberto Fernández. Actualmente es ministra del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires.

Con toda tu experiencia y con esos fatídicos días, ¿cómo ves la economía hoy? ¿La ves mejor, peor, con claroscuros?

La economía hoy está transitando un proceso en donde la matriz productiva de Argentina se está achicando mucho. Y además, donde las variables macroeconómicas por supuesto que importan, pero esa importancia debería estar focalizada también en cómo generamos reservas genuinas. La economía argentina es bimonetaria, pero si nosotros no sabemos cómo generar divisas genuinas, es muy difícil que Argentina pueda transitar un proceso de crecimiento y de generación de puestos de trabajo.

Hoy el mundo discute en dónde se crean los puestos de trabajo. Los aranceles que Estados Unidos está imponiendo son por eso, para atraer nuevamente inversiones en su territorio y generar puestos de trabajo. En Argentina estamos viviendo el proceso inverso. Venimos de muchos años en donde el producto bruto per cápita no crece. Y no hemos generado políticas de mediano y largo plazo para ponernos en ese sendero en donde efectivamente podamos pensar en el crecimiento. No se puede vivir de prestado. Lo que estamos viendo en estos años es que estamos viviendo de prestado y eso en algún momento se acaba. Porque se recurrió al Fondo Monetario Internacional y ahora se recurre al Tesoro. Y después, ¿qué? Nosotros necesitamos esa matriz productiva, y Argentina es un país que tiene muchísimas riquezas y mucho talento que hoy está siendo desperdiciado.

Puede ser que, desde el punto de vista ideológico, haya un sector de los economistas, ntre los que esté el presidente Milei, que creyeran que las reservas son un stock innecesario, que lo que importa es el flujo y no el stock, y eso los haya llevado ideológicamente a no comprar reservas.

Cuando él empezó su campaña electoral para la presidencia, aunque diga que todos nosotros somos mentirosos, él dijo que iba a eliminar el Banco Central y que también iba a dolarizar la economía, lo cual es muy contradictorio. Y efectivamente vos no podés hacer eso en ningún país del mundo. Los países muy chiquititos del mundo nada más no tienen bancos centrales, y no pueden ser comparados con Argentina. Sin reservas no se puede pensar en un programa de estabilización que sea profundo y que efectivamente sea duradero. Argentina no tiene reservas y está pagando las consecuencias de eso.

Seguramente este presidente pensó, como dijo su primer viceministro de Economía de la Nación, que quiméricamente iba a poder solucionar estos temas. Y la verdad que esto no se soluciona así: se soluciona generando más reservas. Él piensa modelos económicos que en la teoría no tienen sustento para nada. Y entonces, basándose en ese diagnóstico, la verdad que las medidas o las acciones políticas son erróneas.

¿Puede ser que, desde un punto de vista semántico, no económico, dolarizar sea que haya más acceso al dólar? Que dolarizar sea que el dólar sea más barato, la dolarización endógena y liberar la compra y venta de dólares. Es decir, no que el dólar sustituya al peso, sino que el dólar tenga una visibilidad y una participación en la vida cada día mayor. ¿Puede ser que, en su cabeza, haya una metonimia entre “dolarizar es hacerle el dólar más accesible a la gente”?

Yo creo que él tendría que dar esas definiciones, y sobre todo cuando en su campaña hablaba de dolarización. Porque obviamente nosotros tenemos la obligación de tratar de definirlo, pero la gente tiene el derecho de pensar distintas cosas, distintas definiciones de qué es dolarización.

De hecho, ahora nuevamente el ministro de Economía salió a decir que no se iba a dolarizar y toda la semana pasada estaba la idea de que se podía llegar a dolarizar.

Exactamente. La semana pasada estuvo muy fuerte esta idea de dolarización. Yo creo que efectivamente ellos creían en la dolarización endógena, que es esto de que naturalmente los argentinos que tienen dólares iban a empezar a hacer sus transacciones en dólares directamente. Yo creo que ellos preveían eso para la economía argentina, algo que no sucedió. Y eso es no entender cómo es la economía argentina y cómo somos los argentinos vinculados con el tema del dólar. Por eso me parece que la palabra “quimérico”, que fue la que utilizó el primer viceministro de Economía que tuvo Milei, es la más acertada para este plan económico.

Desde el punto de vista psicológico, decís que la matriz de pensamiento económico de los argentinos es que el dólar es para stock y el peso para flujo. O sea, el dólar es para ahorro y el peso es para gasto.

Sí, totalmente. Y siempre que hay una elección, obviamente los argentinos tienden a irse al dólar. Para vacacionar tienden a comprar dólares antes de los viajes., y también a utilizar el stock en productos que son importados. Entonces, cuando hay una oportunidad de algún crédito en pesos para importar insumos que son en dólares, o hoy por hoy productos puerta a puerta, como pueden ser todos estos portales que hay en internet, la gente también utiliza eso como forma de dolarización.

¿Cómo se soluciona ese problema estructural, mental, de la bimonetariedad?

Es un tema de mediano y largo plazo que hay que abordarlo sin dejar de abordar los problemas acuciantes que tiene la población. Hoy buena parte de la población tiene mucha angustia porque no llega a fin de mes, porque tuvo que dejar de comprar un montón de elementos que eran imprescindibles para su vida. Hay mucho endeudamiento también de parte de la población. En promedio, tres millones de pesos por habitante hay de endeudamiento en Argentina, y eso es un gran problema. Obviamente que mirar el corto plazo es importante, pero si nosotros no planificamos el mediano y largo plazo con producción y con las provincias, es muy difícil que podamos salir.

China lo que hizo fue entender cómo eran sus eslabonamientos productivos y preguntarse en qué eslabón productivo tenían una falla y qué no podían resolver. Y dijeron: "En este eslabón nosotros estamos muy débiles, tenemos que poder decir que no a una importación para no ser extorsionados también por esos precios que a veces vienen a través de esos insumos y producirlo nosotros”. Y eso ellos lo planificaron en cincuenta años. Pero no solamente China planifica: todos los países del mundo planifican. Francia planifica, Alemania planifica, Estados Unidos planifica, Estados Unidos cambia de políticas también para proteger su industria y generar empleo. Nosotros no lo vamos a lograr si no tenemos eso, y si no diversificamos y hacemos mucho más sustentable nuestra matriz productiva.

Martín Lousteau planteó en este programa que más allá de si un Estado chico, que tiene el 25% del gasto público, o un Estado grande, con el 50% del gasto total, la discusión es que se puede tener éxito y fracaso con cualquiera de los dos si el Estado no funciona bien. Al representar una cuarta parte o la mitad de la economía, si el Estado no es eficiente, la economía no puede ser eficiente. Por ejemplo, cuando Nokia representó casi el 5% del producto bruto de uno de los países escandinavos, dejó de ser competitiva a partir de la aparición del iPhone, y toda la economía de ese país pasó a temblar. ¿Hay un problema de funcionamiento del Estado que tiene que ser solucionado para que toda la economía sea competitiva?

Sí. Hay una de las cosas interesantes que me parece que está pasando actualmente, que es poner de manifiesto cuál es el rol del Estado, que por ahí antes no lo discutíamos. Me parece que es interesante para que toda la población entienda lo que brinda el Estado. Y cuando vos tenés un Estado totalmente ausente, que es lo que está pasando con el gobierno nacional, ves esa falta. Y cuando el gobierno nacional falta, falta ese 25 o 50%, que es mucho. Si el Estado no es eficiente, estamos en un problema muy serio.

Y Argentina sí tiene ineficiencias que no fueron corregidas a lo largo del tiempo, y que yo creo que hay que corregirlas. También creo en el equilibrio fiscal del sector público y creo que el déficit tiene que ser un instrumento de la política fiscal. En la pandemia, todos los países recurrieron al déficit como instrumento económico. Ahora, cuando el déficit empieza a gobernarte a vos, la verdad que estás en problemas.

Entonces, el equilibrio fiscal está muy bien, y no tiene por qué ser un objetivo el superávit, porque las necesidades de la población son muy fuertes. Pero lo que sí tiene que ser un objetivo claramente es que el Estado sea eficiente, y allí donde hay ineficiencias poder atacarlas planificándolo. Porque también es cierto que el Estado tiene empleados públicos que necesitamos que se conviertan en un Estado 4.0 y que acompañen esa trayectoria, y necesitamos dar solución a todo eso, y sobre todo la educación.

Me gustaría que vos le aportes a la sociedad algo en lo que vos tenés credenciales que nadie tiene. Te tocó sentarte en lo que sería una especie de silla eléctrica durante un mes, en una transición inesperada en la que el ministro de Economía saliente de golpe renuncia y todavía no estaban las condiciones políticas para que hubiera un ministro de Economía de consenso en ese gobierno. ¿Qué importancia tiene para la conducción económica la legalidad política, la confianza de los sectores que conforman el gobierno, las diversas internas que puedan debilitar a ese ministro de Economía, e incluso la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores, la oposición? ¿Cuánto la política es fundamental para la economía?

Es fundamental, y es lo que está exigiendo Estados Unidos actualmente a este Gobierno. Agregaría que lo que es muy importante para poder sostener la política económica que uno establece es la claridad de pensamiento de parte del Presidente y la capacidad de generar el músculo político para llevar adelante en propuestas concretas esa claridad de pensamiento.

Si uno no sabe qué es lo que quiere hacer, es muy difícil que pueda diseñar buenos instrumentos. Y eso me parece que ha sido un problema en varias oportunidades en Argentina. Yo te diría que también, vos decías, la forma inesperada en la que yo ingreso al Ministerio de Economía, y la verdad que lo fue. También fue inesperada la salida. Porque se necesitan esos consensos políticos que logren sostener a un ministro. Si no tenés esos sustentos políticos, es muy difícil poder llevar a la práctica las acciones que uno cree que hay que llevar.

Entonces, la claridad de pensamiento desde quien te dirige y luego la construcción de ese músculo político para poder llevar adelante son fundamentales. Y creo que hoy es lo que está exigiendo Estados Unidos también, en un cambio de estrategia de Estados Unidos, no de Argentina. O por lo menos, no de los gobiernos neoliberales en Argentina: siempre quieren tener relaciones con Estados Unidos. El cambio es de Estados Unidos, que ahora sí nos ve como un negocio para ellos.

