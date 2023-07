Threads, el "Twitter" de Meta, ha logrado un éxito impresionante en su primer día al superar los 30 millones de usuarios registrados. La aplicación, que ya está disponible en Argentina, busca competir directamente con el Twitter original de Elon Musk.

Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Meta, celebró este logro y expresó su entusiasmo por el futuro de la aplicación. En un mensaje publicado en las redes sociales, Zuckerberg escribió: "¡Wow, 30 millones de registros hasta esta mañana! Parece el comienzo de algo especial, pero aún tenemos mucho trabajo por delante para desarrollar la aplicación". Estas palabras reflejan el compromiso de Meta de seguir mejorando y expandiendo Threads.

Mark Zuckerberg lanza la competencia de Twitter

El interés por esta nueva red social se vio intensificado debido a los constantes cambios implementados por Elon Musk desde que adquirió Twitter. Estas modificaciones han generado controversias y han llevado a muchos usuarios a buscar alternativas. Con Threads, Meta espera captar a aquellos que se sintieron descontentos con los cambios realizados en Twitter y buscan una plataforma más estable y confiable.

Es importante destacar que Threads se presentó por segunda vez, habiendo sido lanzado inicialmente entre 2019 y 2021 con características diferentes. Sin embargo, las fallas y las medidas polémicas tomadas por Twitter en ese período impulsaron el relanzamiento de esta nueva versión. Meta ha aprovechado esta oportunidad para abordar las necesidades y deseos de los usuarios, ofreciendo una alternativa atractiva y competitiva.

Threads vs. Twitter: cuáles son las diferencias y similitudes

Uno de los peores miedos del excéntrico magnate se hizo realidad, que el lanzamiento de Meta con Threads, su versión de Twitter fuera un éxito arrollador. De hecho, la red social que es un clon casi perfecto de Twitter y ya está disponible en el mundo para competir y ganar la confianza de aquellos usuarios cansados de los vaivenes y arbitrariedades de Musk.

Al cumplirse las siete horas, el CEO de Meta, ya celebraba el registro de los 10 millones de usuarios y a menos de 12 horas después del lanzamiento, ya supera los 30 millones.

Si bien aún no se acerca a los 200 millones de usuarios activos diarios con que cuenta la plataforma Twitter, la cifra y su crecimiento explosivo son llamativos: cabe recordar que para llegar a los 10 millones de registros activos Twitter tuvo que esperar 780 días, eso es lo asombroso del fenómeno Threads, logró lo mismo en tan solo 7 horas.

Uno de los principales atractivos de la nueva aplicación, es su estrecha conexión con Instagram, lo que la convierte en una aplicación muy amigable. Además, su apariencia casi idéntica a la de Twitter facilita su uso, y su proceso de registro es sumamente sencillo, ya que solo se necesita vincular la cuenta de Instagram para tener acceso registrado.

Threads ha logrado captar el interés de destacados cantantes, actores e influencers, quienes se han sumado como usuarios a esta revolucionaria y exitosa plataforma.

Entre las celebridades que ya se han registrado en este nuevo "Twitter" se encuentran Selena Gómez, Shakira y Chris Hemsworth.

Estos famosos se han sentido surgidos por las nuevas características que ofrece Threads, ya que les permite crear su propio espacio en un solo clic, con la posibilidad de realizar publicaciones de hasta 500 caracteres, agregar enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración . Otros famosos que se han sumado a la plataforma incluyen a Miley Cyrus, Camila Cabello, J Balvin, Juanes, Coldplay, Jlo, Bizarrap, Anitta y Sia.

Threads, la app que busca destronar a Twitter: cómo descargarla y qué celebridades ya la usan

No tardó en llegar la reacción de Elon Musk, ante el lanzamiento de la nueva plataforma de Meta y Zuckerberg, insinuando que la aplicación no era más que “copiar y pegar el diseño de Twitter”. “Competir está bien, hacer trampa, no”, publicó en su red social. También tuiteó que era infinitamente preferible ser atacado por extraños en Twitter, que disfrutar de la falsa felicidad de esconder el dolor en Instagram.

La guerra pareciera ya haberse declarado. En este sentido, Twitter amenaza con interponer una demanda contra Meta por apropiación indebida sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales y la propiedad intelectual de Twitter. A la vez que también lo acusa por la extracción de datos de la plataforma.

Elon Musk amenaza con una megademanda a Mark Zuckerberg por lanzar Threads

En concreto, el abogado de Musk, Alex Spiro, habría enviado una carta de cese y desistimiento a Zuckerberg, según lo informado por el servicio de noticias de la red social.

A su vez agregó: “La siguiente es una filtración de la carta enviada por Spiro a Meta, según lo informado por @semafor. Las acusaciones se centran en secretos comerciales compartidos por ex-empleados de Twitter contratados por Meta, pero también insinúan que Meta pudo haber estado extrayendo datos de Twitter en violación de los términos de servicio”.

I spent $44 billion for this app and now Lizard boy just decided to hit copy and paste.



It’s personal now.



See you in the cage, Zuck.