Bruno Spinassi: "Una hernia de disco puede aparecer a los 20, 50 o 70 años"

El posturólogo Bruno Spinassi contó con detalles cuál es el problema de salud que tiene Alberto Fernández. Además, afirmó que la dolencia no depende de la edad del paciente. “Hay gente de 20 años, de 50 y de 70 con hernia de disco”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Se puede corregir la postura, más allá de mejorar alguna situación aguda puntual?

Sí, totalmente. Existen varias técnicas que utilizan los kinesiólogos para lo que es una reeducación postural. Yo lo trabajo desde los pies con estímulos posturales.

¿Lo que le pasa al Presidente pudo ser producto de una mala postura? ¿Qué es exactamente esa hernia de disco lumbar? ¿Por qué se forma?

Los discos son como una gelatina que tenemos entre medio de las vértebras. Para ser gráfico, imaginemos un alfajor de maicena. Lo que hace es amortiguar los impactos que nuestra columna sufre cuando levantamos peso, cuando hacemos equilibrio, o incluso cuando estamos sentados o acostados.

El disco, que sería como el dulce de leche que ese alfajores de maicena tiene adentro, va amortiguando y soportando la amortiguación hasta un punto en el que se deshidrata, pierde la capacidad de amortiguar, se rebalsa y se va para afuera. Eso sería, en criollo, una hernia de disco.

Cómo será la operación del Presidente

Sale generalmente para atrás, y ahí están los agujeritos por donde pasan los nervios desde la médula espinal hasta las piernas y los brazos. Eso es lo que nos causa ese hormigueo que mucha gente puede llegar a sentir cuando tiene una ciática.

¿Tiene que ver con la edad?

Yo no creo que los problemas vengan de la edad, porque hay gente de 20 años, de 50 y de 70 con hernia de disco. Lo hay que ver es cómo uno usa la columna y para qué la usa. Una hernia de disco puede aparecer a los 20, 50 o 70 años.

El sobrepeso, la falta de actividad física, la mala postura, todo eso afecta, hace que los discos trabajen mal, se genera deshidratación y se termine generando una hernia de disco.

En definitiva, se genera una contractura muscular en la zona que aprieta los nervios. Muchas veces es esa la causa del dolor y no tanto la hernia en sí.

Qué causa la hernia de disco y en qué consiste el bloqueo radicular que le harán a Alberto Fernández

Pablo Corso (PC): Se informó que, en las próximas horas, el Presidente va a ser sometido a un bloqueo radicular. Entiendo que es un procedimiento habitual en estos casos, cuando el dolor no cede en forma sencilla. ¿Cree que los médicos podrían considerar otras opciones?

Sí, totalmente. El bloqueo se realiza en un paciente que tiene mucho dolor y que no se calma con un tratamiento estándar, como tomar un anti inflamatorio.

Lo que se hace con el bloqueo es ir directo a donde está la raíz nerviosa inflamada, inyectar una solución de corticoides y anestésicas, para desinflamar de manera precisa dónde está la presión.

Muchas veces es muy efectivo. En los casos en los que no lo es, se puede proponer otros tratamientos más agresivos, como operar. Yo sugiero primero un tratamiento estándar, si eso no mejora, un bloqueo, y si nuevamente no hay mejoras, ahí recién una cirugía.

¿La cirugía es riesgosa?

Toda cirugía tiene un riesgo, sacar un lunar u operar la columna, por ejemplo. Claro que operar la columna es mucho más complejo.

Parte médico: Alberto Fernández sufrió una "hernia de disco lumbar"

¿La recuperación es rápida?

Depende de las técnicas. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar para reparar una hernia de disco. A veces se saca solamente el fragmento que está comprimiendo, a veces un pedacito de hueso que está apretando, otras veces se saca todo el disco y se pone un disco de prótesis.

Hay muchos tipos de cirugías, algunas son mínimamente invasivas, con muy poca lesión del tejido y cuya recuperación es más rápida.

Hace un año, Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación: perdió 102 a 0

¿Con el tratamiento del bloqueo un paciente puede volver a la actividad rápido o tiene que tomarse un tiempo para descansar?

Cuando andan bien, vuelven rápidamente.

Tengamos en cuenta también que lo que se está tratando es el síntoma. También hay que realizar un tratamiento más a largo plazo, mantener un peso adecuado y hacer actividad física.

En el caso de que fuera una intervención quirúrgica, la convalecencia es más larga.

FM JL