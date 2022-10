La autora de Historia de las villas en la Ciudad de Buenos Aires. De los orígenes hasta nuestros días, Valeria Snitcofsky, reveló detalles sobre su investigación. También manifestó que "con intervenciones urbanas no alcanza" y que "todo depende de la distribución de la riqueza en el país". "Quisiera que la Villa 31 se convierta en un barrio más de la Ciudad", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Habiendo investigado durante tanto tiempo, ¿encontrás alguna particularidad de las villas que están dentro del perímetro de la Ciudad de Buenos Aires?

Hay una cuestión de concentración geográfica en el país que hace que, así como la riqueza está concentrada acá, también sea un lugar atractivo para las migraciones, con mejores condiciones de vida. Esa riqueza que hay en la Ciudad no termina de llegar a sus habitantes.

En comparación con las del conurbano, ¿es distinta la situación de una villa en la Ciudad de Buenos Aires?

Son diferentes porque, cuanto más lejos se esté de los hospitales, las escuelas y los lugares de trabajo, siempre la vida va a ser más compleja. Y las posibilidades de ascender socialmente se hacen más difíciles. A partir de la última dictadura, el acceso a la riqueza se hizo más difícil. La diferencia entre vivir en la Ciudad y el conurbano fue siempre importante.

Antes de la dictadura, la mayor parte de la población que habitaba en las villas tenía trabajo. Por eso, en ese entonces, vivir en Buenos Aires daba acceso a todo lo que implica el trabajo.

¿La Villa 31 va camino a convertirse en un lugar "cheto", parecido a lo que es hoy Brooklyn Heights?

Ojalá así sea. Si funcionan bien las políticas que se están planteando, por lo menos discursivamente, probablemente vaya en ese camino. Pero también hay que tener en cuenta que históricamente se implementaron intervenciones sobre los espacios urbanos, y no siempre significó una integración o una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes.

Quisiera que la Villa 31 se convierta en un barrio más de la Ciudad. Pero depende de cómo se implementen las políticas y de la participación que tengan los habitantes.

Si tuvieses que sintetizar algo de tu investigación que haya quedado plasmado en el libro, ¿qué dirías?

Diría que solo con intervenciones urbanas no alcanza y que todo depende de la distribución de la riqueza en el país. Un país desigual va a tener ciudades desiguales. Y ahí va a haber violencia y exclusión.

Bienvenida sea toda política de integración pero, con eso solo, no alcanza.Si analizamos lo que pasó históricamente, en momentos cercanos al pleno empleo no existían los comedores en las villas. Hasta los ´80, no encontré registros sobre eso, y nos habla de condiciones muy diferentes.

¿Cuánta gente vivía en las villas en los año ochenta, en comparación con la actualidad?

En la Ciudad de Buenos Aires, para 1983, en las villas había alrededor de 12 mil personas. Pero hubo una brutal y violenta política de desalojo masivo en la última dictadura, donde se expulsó en poco tiempo a más de 200 mil personas del radio urbano. Ahora hay 400 mil personas aproximadamente.

