Barrio 31: clausuraron consultorios médicos truchos

Siete consultorios médicos fueron clausurados este miércoles 19 de octubre en el Barrio 31. De acuerdo a la información del Ministerio de Salud, se debió a la falta de habilitación correspondiente. Corina Paset dialogó con las vecinas y los vecinos que se acercaron para explicar la situación. Los testimonios a favor y en contra en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Una vecina del Barrio 31 afirmó que se atendió en uno de los consultorios y respaldó su accionar. "Los apoyo porque uno quiere sacar turno en los hospitales y te lo dan para dentro de varios meses. No se puede conseguir. Es una facilidad poder ir ahí y hay buenos profesionales. No sé por qué los clausuraron”.

Luego, se compartió con los oyentes del programa la opinión de una psicóloga de la zona que, si bien no atiende en el lugar, hace tiempo quiere tener su consultorio en el Barrio 31, teniendo en cuenta la gran demanda que hay.

“Si vos entrás a ver el trámite en la página del Ministerio de Salud, lo primero que vas a ver es que te piden un título de propiedad o contrato de alquiler oficial. Y ese es justamente el problema que tenemos en el barrio, porque no contamos con eso. Envié un mail consultando, y me dijeron que, en el caso de que no se cumpla este requisito, no es posible habilitar el consultorio”, dijo la vecina.

Desde el Ministerio de Salud, informaron que las clausuras se debieron a que estos centros médicos no contaban con la habilitación legal correspondiente. Entre los clausurados hay centros odontológicos y pediátricos. La consulta en estos centros eran económicas, con un costo de entre 700 y mil pesos.

