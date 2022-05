Verónica de la Canal: "La moda es fundamental para el efecto político"

La diseñadora Verónica de la Canal dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y contó cómo vivió su experiencia en la MET Gala y la repercusión que generó el vestido de Marilyn Monroe usado por Kim Kardashian. Además, qué relación existe entre la moda y la política.

¿Cómo viste el caso de Kim Kardashian luciendo el vestido de Marilyn Monroe?

Lo que ella hizo fue darnos la posibilidad de apreciar el vestido de una manera diferente. Siempre fue icónico porque lo usó Marilyn para cantar el famoso "Happy Birthday" al presidente John F. Kennedy, pero teníamos una visión más en blanco y negro. Fue maravilloso porque no podés terminar de decir si es color perla, blanco u otro. Hizo un homenaje y, cuando uno piensa en Estados Unidos, una de las figuras emblemáticas que se te viene a la cabeza es Marilyn Monroe. Me pasó a mi también pensado en los diseños. Lo que me gustó es que le hizo un tributo, pero no quiso ser Marilyn. Trajo un vestido de hace tanto tiempo y fue la sensación de la noche.

Kim Kardashian hizo historia al lucir un vestido de Marilyn Monroe, en la MET Gala

Recuerdo la idea de que la moda era un lenguaje y la política hoy se parece a la moda. Hay aspectos que se convierten en cultura. Se ve, por ejemplo con la imagen del peinado de Javier Milei. ¿Qué mirada tenés sobre cómo los políticos hacen la utilización de la moda?

Hay una frase icónica: la primera impresión es lo que cuenta. Puede sonar frívola, pero no lo es. Cuando uno recién se presenta, ya sea para un trabajo, un casting o presentándose en la casa de alguien, esa primera impresión antes de hablar es lo que le queda al otro. Es importante cuidarse y tratar de estar bien. La moda es cultural y, si la relacionamos con la política, mueve la economía en muchos países del mundo, como pasa en Italia y Francia.

Si pensamos en ejemplos concretos, como cuando Macri se sacó el bigote y la corbata o el peinado de Milei, ¿qué importancia tiene la moda sobre los políticos?

La moda es fundamental para el efecto político. En algún punto es estrategia y lo veo bien, siempre que tenga un equilibrio y no pase a una situación payasesca. Pero mientras se utilice para una cuestión de posicionamiento y que nos ayude para generar cosas positivas, está bien.

Hay una necesidad de lo nuevo y la moda viene a contribuir con eso. ¿Cuál es tu visión sobre la relación entre la moda y lo nuevo?

Todo el tiempo necesitamos estar repensándonos y, sobre todo, lo que está relacionado con la moda, en tiempos donde todo es vertiginoso. Se ve con las redes sociales, donde todo tiene que ser inmediato. Pero tiene que ver con el momento, es una moda y vamos a volver a poder disfrutar de otros tiempos.

Verónica de la Canal: “La moda no es frivolidad”

¿Qué es la MET Gala?

Es el evento mas icónico y emblemático en el que los diseñadores podemos disfrutar y expresarnos a través del lenguaje de la moda y de lo que cada invitado lleva puesto. En este en particular, la temática le costó un poco más a todos, a diferencia de cuando hicieron moda y religión, que resultó más fácil. En esta vuelta se hicieron dos años, repitiendo temática y haciéndola extensiva, pero es una fiesta para el arte. Es donde te podés expresar y se demuestra que la moda es cultura y se puede contar la historia.

JL PAR