Hacer un programa en vivo no es tarea fácil, menos cuando hay móviles con artistas que están en medio de una polémica o un problema personal. El miércoles al mediodía debutó por Net TV Viviana Saccone con Toda la Vida, un magazine que está atravesado por distintos temas de actualidad y una cocina para la realización de diferentes recetas.

En su primer programa, la actriz y conductora contó con un zoom donde estaba Pepe Cibrián y Nahuel Lodi. Ambos hablaron de su reconciliación después de un escandaloso momento que tuvo que atravesar el director de Drácula por una infidelidad a pocos días de casarse con su pareja.

Pepe Cibrián abandonó furioso un móvil con Viviana Saccone: "No tengo ganas de sufrir"

Pero las imágenes de esa situación que se viralizaron en redes y en los medios de comunicación, fueron emitidas durante la entrevista y esto generó malestar en el artista. Pepe se quejó: “Lo que te pido es que no pasen más esa imagen. Es lo único que te pido, porque la pasaron y no me gusta. Sigo en el programa porque sos vos, porque sino me retiraría”.

Esto no pudo ser remontado por la conductora ni los panelistas del programa ya que el referente de los musicales nacionales insistió sin permitir un ida y vuelta: “La verdad que no es ese el ánimo ni para Nahuel ni para mí. Si va a ser así, yo te pido con amor, Vivi, dejémoslo. Te pido por favor”.

Pero no es la primera vez que algo así ocurre. Saccone en su debut se sumó a la lista de programas donde las figuras han abandonado el móvil en vivo. En el programa de Fabián Dóman el actor Gerardo Romano decidió dejar de hablar al aire con el conductor.

Julia Mengolini también lo hizo en LAM por un enfrentamiento con las panelistas del programa.

Diego Reinhold forma parte de esta lista. En un móvil de verano, no estuvo de acuerdo con las preguntas que le estaban haciendo y se fue enojado del móvil.

Carmen Barbieri ha protagonizado momentos similares en diferentes programas. Uno de ellos fue en Intrusos cuando estaba en una entrevista en piso.

