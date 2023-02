Vuelve al cine la película más nominada en esta edición de los Oscar

Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything, Everywhere, all at once en inglés) vuelve al cine después de haber recibido 11 nominaciones a los premios de la Academia. El reestreno del film se llevará a cabo el próximo 16 de febrero en todas las salas de la Argentina.

La película dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert (conocidos como Daniels) fue ternada en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Canción (This is a Live) y Mejor Montaje.

El film viene de llevarse dos Globo de Oro (Mejor actriz para Michelle Yeoh y Mejor actor de Reparto para Jonathan Ke Quan) y cinco Critics Choice Awards (Mejor película, Mejor Dirección, Mejor actor de reparto, Mejor guión original y Mejor edición).

¿De qué trata Todo en todas partes al mismo tiempo?

El film se centra en la vida de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), quien lucha por mantener su negocio a flote, comprobar sus impuestos a Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), una despiadada auditora, y mantener buenas relaciones con sus seres queridos. En su camino Evelyn descubrirá que tiene el poder de viajar a través de múltiples universos, lo que la lleva a una exótica, divertida y reflexiva aventura dentro del asombrante y misterioso multiverso en el que vivimos y no lo sabemos.

Los escritores y directores Dan Kwan y Daniel Scheinert (conocidos como Daniels) dan vida a esta película que es tan imaginativa como intensa. Además de ser emotiva e inteligente, nos llevará a un viaje que nunca podremos olvidar.

La sinopsis que presenta a la película la describe así: “Una inmigrante china, en medio de una investigación de Hacienda, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso”.

Integran el elenco Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan, James Hong, Anthony Molinari. Los tres actores nominados por este film en los Oscar -es decir, Yeoh, Ke Quan y Curtis- podrían cosechar en esta edición su primer premio de la Academia.

