Ptazeta y Lali se juntaron por primera vez para presentar "A oscuras"

Ptazeta está dejando su huella cada vez más profunda en Argentina. Después de su breve visita en diciembre, explorando los lugares emblemáticos de Buenos Aires, la influyente española del rap y la música urbana refuerza su conexión con el país campeón del mundo al presentar "A Oscuras", su nuevo sencillo en colaboración con Lali. Este electropop rebosante de sensualidad y empoderamiento femenino demuestra una vez más la habilidad de Ptazeta para fusionar la música electrónica y el pop.

Este lanzamiento es solo un adelanto de lo que la rapera tiene preparado. Después de los éxitos de "Toto", "Relajao" y "No Me Jalan", "A Oscuras" se materializa en un videoclip donde ambas artistas protagonizan un intrigante juego de seducción. Con breaks de baile y un estilo que combina elegancia y urbanismo, esta colaboración es un festín para los seguidores de ambas estrellas.

Qué dijo Lali sobre este lanzamiento con Ptazeta

Lali comparte su experiencia sobre el proceso de creación: "Nos encontramos en un estudio en Miami. Habíamos hablado varias veces sobre hacer música, y finalmente surgió la oportunidad. Fui al estudio y ella ya estaba trabajando en este tema, así que me puse a escribir mi parte y a grabar en el acto. Tuvimos una buena conexión desde el principio. Hablamos mucho sobre nuestras carreras y gustos musicales. Nos mostramos música inédita de ambas. Viajó a Buenos Aires y pudimos idear y armar el video a distancia. Queríamos crear este juego de encuentro entre dos mujeres fuertes que se seducen y juegan. La canción refleja lo mejor de nuestros dos mundos: el toque urbano con sonidos electrónicos pop que me definen mucho. Me encanta la canción y colaborar con Ptazeta, que es una genia".

Con su poderosa voz, presencia escénica innegable y auténtico amor por la música, Ptazeta se consolidó como una de las artistas urbanas más prometedoras de España. Su habilidad para fusionar estilos y géneros la destacó en la industria musical, cosechando elogios. Su próximo álbum promete consolidar su estatus como una fuerza clave en el mundo de la música urbana, demostrando su crecimiento artístico y dedicación para superar los límites creativos.

Quién es Ptazeta

La artista española destaca en sus grandes colaboraciones con artistas argentinos como Bizarrap en la icónica Ptazeta: Bzrp Music Sessions, vol. 45 , Nicki Nicole en " Tengo To ", Lit Killah en “ La Respuesta ”, y con Emilia y la española Aitana en “ Quieres ”, hasta colaboraciones con la puertorriqueña Villano Antillano en el himno de empoderamiento “ Mujerón ” y el exitoso #TikiTikiChallenge con su compatriota Lola Indigo en la cancion “ Tiki Tiki ”. “A Oscuras” está disponible en todas las plataformas de música digitales y se encuentra editado bajo el reconocido sello Interscope Records, solidificando aún más la presencia de Ptazeta en el mapa musical internacional.

