Ainda presenta “Fuimos los dos – Reversiones”: el regreso a la intimidad como declaración artística

Ainda inicia 2026 con una apuesta que vuelve a su núcleo creativo. El dúo integrado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá lanzó “Fuimos los dos – Reversiones”, un EP que retoma cinco canciones de su más reciente álbum para despojarlas de su carácter orquestal y devolverlas a la esencia que los vio nacer: dos voces, una guitarra, un piano y una narrativa compartida.

La propuesta funciona como una suerte de contracara del disco original, publicado en 2025. Si aquel trabajo reunió a más de veinte músicos en estudio y desplegó arreglos orquestales con impronta setentista, esta nueva entrega reduce el paisaje sonoro para dejar en primer plano la canción. No se trata de un simple “acústico”, sino de una revisión conceptual que reafirma el ADN del proyecto.

El título mismo, tomado de una frase de “Éramos lo más”, condensa la identidad de Ainda: una historia contada a dos voces, un diálogo permanente entre Esmeralda y Yago. Cada composición es, en ese sentido, el registro de una complicidad que se sostiene desde hace trece años y que hoy, ya con casi catorce de trayectoria, encuentra nuevas formas de decir lo mismo sin repetirse.

Un bonus íntimo del álbum orquestal

En diálogo con PERFIL, Esmeralda definió estas reversiones como “una especie de bonus del disco orquestal”. La comparación no es casual: mientras el álbum original expandía el universo sonoro con cuerdas, arreglos cinematográficos y una producción ambiciosa a cargo de Nico Cotton y Nico Btesh, este EP funciona como un archivo adjunto que vuelve a la raíz.

“Hay algo de las canciones en su versión más despojada que les da mucha fuerza y más protagonismo a la letra”, explicó la cantante. En esa elección hay también una toma de posición estética: cuando todo se reduce a lo esencial, la melodía y la palabra quedan expuestas, sin artificios que las sostengan.

El trabajo de producción estuvo a cargo de Yago Escrivá, una de las mitades del dúo. Lejos de tratarse de un movimiento excepcional, Esmeralda señaló que el rol es “muy natural” dentro de la dinámica del grupo. “Es algo que hacemos desde siempre casi sin darnos cuenta”, afirmó, subrayando la organicidad del proceso.

Qué quedó de la orquesta y qué se fue

Aunque el espíritu de Reversiones es minimalista, algunas huellas del álbum original se mantienen. “Quedaron muy poquitas cosas, la mayoría cuerdas”, detalló Esmeralda. La decisión respondió a una búsqueda de equilibrio: conservar aquellos arreglos que dialogaban mejor con guitarras y piano, sin sobrecargar la nueva lectura.

En otros casos, permanecieron melodías consideradas fundamentales para la identidad de cada canción. El resultado es un EP que no reniega de su antecedente orquestal, pero lo resignifica. La experiencia de escuchar estas versiones es, para la banda, un “regalo” para quienes ya habían conectado con el disco anterior.

La influencia de la década del 70 —que atravesó la concepción de Fuimos los dos— se mantiene en la centralidad de la canción como núcleo. Sin embargo, en este nuevo formato, esa referencia histórica se diluye en algo más universal: una guitarra, un piano y una voz son, como señala Esmeralda, elementos “medio de todas las épocas”.

Ainda en Cosquín Rock y el lanzamiento de “Fuimos los dos – Reversiones”

El lanzamiento coincide con un comienzo de año intenso. Ainda participó nuevamente en el Cosquín Rock, uno de los festivales más emblemáticos del país. “Es una buena excusa para retomar el laburo con la banda”, comentó Esmeralda sobre la experiencia, que implicó reencontrarse con el equipo y viajar desde Buenos Aires hasta Córdoba.

La presencia en el festival también representa una vidriera clave. “Va mucha gente, tocan muchas bandas. Seguramente la mayoría no nos conoce, así que es una linda oportunidad para abrirse a público nuevo”, sostuvo. La combinación entre repertorio renovado y escenario masivo configura un contraste interesante con la intimidad del EP.

La banda ya había sido parte del Cosquín Rock en 2022. Haber sido convocados nuevamente, reconocen, es una señal de consolidación dentro de la escena alternativa. Aún así, la expectativa es sencilla: “Pasar un buen rato y dejar algo”, sintetizó la cantante.

Trece años de camino y nuevos desafíos

Formado en 2013, Ainda construyó una discografía independiente que incluye UNO (2013), SEGUNDO (2015), ANIMAL (2018), MILLONES (2020), TE QUIERO (2023) y FUIMOS LOS DOS (2025). Por Animal fueron nominados a los Premios Gardel como Mejor Álbum Pop Alternativo, y en 2025 recibieron el Diploma al Mérito de los Premios Konex en la categoría Alternativo/Nuevo de Música Popular.

En ese recorrido también hubo colaboraciones relevantes. Fueron convocados por Jorge Drexler para abrir sus shows en Buenos Aires y San Pablo y lanzaron junto a él el single “Primavera” en 2019. Más tarde, compartieron escenario con Leiva durante su gira y colaboraron en “Tu soledad y la mía”.

Sin embargo, el presente parece orientado a un repliegue creativo. “Después de hacer seis discos es importante tener tiempo para pensar qué querés decir”, reflexionó Esmeralda. De hecho, el dúo ya comenzó a componer nuevo material en este inicio de 2026.

La decisión implica, en parte, “bajarle el volumen a las voces de afuera” para escuchar la propia. Tras años de intercambios y colaboraciones, la búsqueda apunta ahora a redefinir la identidad desde adentro.

Más allá de los reconocimientos, Esmeralda no esquiva las dificultades del oficio. “Ser músicos en Argentina… emprender cualquier cosa es difícil y sobre todo mantenerse en el tiempo”, señaló. La continuidad, la vigencia y la construcción de equipo aparecen como aprendizajes permanentes.

Aun así, la sensación dominante es de gratitud por el camino recorrido. La música, dicen, los llevó a escenarios de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, además de múltiples ciudades del interior argentino. Cada año es “una nueva aventura”, un espacio para experimentar con honestidad.

En ese contexto, “Fuimos los dos – Reversiones” no es solo un complemento discográfico. Es una reafirmación de principios: la canción como refugio, el diálogo como método y la intimidad como forma de resistencia en una industria que suele premiar el exceso.

Con una agenda de shows que incluye fechas en distintas provincias y el impulso renovado tras su paso por Cosquín Rock, Ainda comienza 2026 con una propuesta que mira al pasado para proyectarse hacia adelante. En tiempos de producciones grandilocuentes, el dúo elige recordar que, al final, todo empieza —y vuelve— a ser cuestión de dos.