Axel celebró sus 25 años de carrera en el Teatro Ópera y presentó su nuevo disco "Vuelve"

Axel inició la gira por sus 25 años de carrera este viernes en el Teatro Ópera, ubicado en el Microcentro porteño. Además del reencuentro esperado con los fanáticos, el artista aprovechó la ocasión para presentar su nuevo álbum "Vuelve", su primer disco tras siete años de espera. De esa manera, el cantautor emocionó al público a lo largo de dos horas donde hizo un repaso de toda su trayectoria, incluyendo sus más grandes éxitos, y mostrando algo de lo que fue su último lanzamiento.

Con motivo de celebración por el cuarto de siglo haciendo música, el cantante anunció un tour que lo llevará por distintos puntos del país (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis y Tucumán), así como por Chile y Paraguay. "Prepárense para disfrutar de un espectáculo inolvidable donde presentaremos 'Vuelve', además de compartir nuestros más grandes éxitos", había prometido a través de redes sociales.

Antes de que la estrella de la noche saliera al escenario, el artista José Giménez Zapiola, conocido como "El Purre", ofició de telonero con un show de poco más de media hora. Luego, pasadas las 21, las luces se apagaron y la pantalla se encendió intercalando algunas imágenes del cantautor con paisajes naturales, para finalizar con la leyenda "Axel vuelve".

Acto seguido, el artista apareció en escena y comenzó a interpretar "El motivo", el primer adelanto de su nuevo álbum. Copando las primeras filas estaba un club de fans del cantante, quienes durante esa pista levantaron carteles donde se leía "Nuestro motivo: tu música" y "Vos sos nuestro motivo", en honor al título de la pista. De esa forma, en medio de una puesta en escena donde el concepto era la naturaleza (con enredaderas adornando el micrófono y algunos de los instrumentos) y una lluvia de serpentinas, dio inicio al espectáculo.

Alternando entre la guitarra, el piano, un ukelele e incluso una armónica, las canciones que siguieron fueron "Quédate", "Somos uno", "Mi fuerza eres tú", "Miradas" y "Pensando en ti", que estuvieron acompañadas por una lluvia de papeles y una iluminación colorida. En los estribillos no faltaron los cantos de los presentes, a quienes el artista les daba el espacio para entonar algunos versos. Además, en algunas pistas las seguidoras de Axel sacaron unas porras celestes y blancas para alentarlo, mientras él se acercaba al público.

"Los que me conocen saben que yo no creo en las casualidades, creo que todo pasa por algo en la vida y todo tiene un sentido. Este escenario es el mismo que nos encontró, juntó y generó un puente entre nuestros corazones hace exactamente 20 años. Y hoy por algo nos vuelve a juntar. Familia, hagamos de esta noche una fiesta", expresó emocionado.

"Siempre digo que los conciertos inolvidables dependen mucho más de ustedes que de nosotros. Así que si quieren hacer de esta noche una noche histórica, bien arriba, háganse cargo. Todo comenzó de esta manera", añadió. Ese fue el pie a "Te equivocas" y "Me puedes de punta a punta", que realizó en versión salsa, cumpliendo así con la premisa de armar "una fiesta". Continuando con la misma energía, cantó "Afinidad", la cual comenzó interpretando en el piano y luego la trompeta.

En "Amo" el clima se volvió más íntimo con las luces apagadas y solo el tecladista junto a Axel en el escenario, mientras que al turno de "¿Qué estás buscando?" y "Aire" los otros músicos regresaron. Cuando sonó "Te voy a amar", uno de sus mayores hits, el artista bajó de la plataforma para cantar unas estrofas parado en una butaca y rodeado del público, que se acercó hacia donde él estaba. En todo momento la pantalla mostró su actuación, siendo que al inicio era monocromática y recuperó el color cuando sonó el verso "Lo blanco y negro se vuelve de color".

Las últimas canciones de la primera tanda fueron "La clave para conquistarte" y "A mi medida". A lo largo de las distintas pistas, el músico bailó y se paseó por toda la escena, mientras que los presentes acompañaron los estribillos con palmas y gritos.

Acto seguido, fue el "momento del piano", en el cual la conexión con el público se hizo palpable. Solo él estaba en el escenario, con un único foco iluminándolo. "Tantos años, tantas canciones. Cuántas cosas han pasado, cuántas historias de amor y de vida nos han conectado. El momento del piano es muy especial: acá saben que yo soy el piano y también ustedes", describió.

Incluso lanzó un chiste a las fanáticas: "Acá saben que pueden pedirme lo que quieran... Me refiero a canciones. Se las dejé picando, sorry". Luego de esa breve interacción, interpretó "Todo mi mundo", "Cómo decirte que te quiero", "Se dice amor", "Si pudiera", "Aunque dobles mi edad", "Quiero darte amor", "Me estoy enamorando", "¿Y qué?" y "Sea lo que sea", siendo que la transición entre cada pista era casi imperceptible. Durante ese segmento íntimo, las linternas de los celulares alumbraron el Teatro Ópera.

El cierre del show: una verdadera fiesta con agradecimientos al público

Después de desaparecer del escenario durante unos momentos, Axel reapareció con un cambio de outfit (un enterizo brilloso y un bastón con un diamante en la punta) junto al resto de los músicos. De esa manera, el último bloque del show retomó el clima de fiesta que se vivió al inicio. "Bajo el cielo, Dios todo lo sabe y todo lo ve. El tiempo siempre acomoda todas las cosas y a su vez el tiempo es el único juez que tiene toda la verdad. Y aunque la verdad la queramos tapar con un montón de mentiras, nunca jamás dejará de ser la verdad", afirmó, dando inicio a "Todo vuelve", que fue seguida por "Verte reír".

En medio de la interpretación en el piano de "Si va a ser... Será", el productor Oscar "El Chino" Asencio, quien lo acompañó desde el inicio del concierto y trabaja junto a él desde hace dos décadas, lo interrumpió para pedirle que deje de "chorear con mucha balada", ante lo que el cantautor respondió: "¿Cómo que chorear? A mí me gusta bailar, pero las baladas también". "¿Por qué no probamos otra cosa a ver si motivamos el baile?", contestó su compañero.

Esa interacción, que provocó risas del público, fue el pie a una versión cuarteto de "Si va a ser... Será" y "Amada mía". En medio de luces de muchos colores, la gente se paró de sus butacas para bailar junto al artista y se vivió una verdadera fiesta. "Tiembla La K'onga", bromeó Axel al final, haciendo mención al grupo de cuarteto cordobés.

"Llegamos al final del concierto. Lo dimos todo. ¿Ustedes lo dieron todo? ¿Les queda un poquito todavía?", preguntó el cantante, ante lo que el público gritó "Sí". Ese fue el pie para "Vuelve", otra de las canciones de su nuevo disco homónimo; "Celebra la vida", donde se vivió el momento de mayor vigor de toda la noche, y "Tu amor por siempre", acompañada por las linternas de los celulares y una lluvia de papeles.

"El agradecimiento más grande es para ustedes, que me han sostenido la mano siempre. Cómo dice 'El Chino', hace 25 años venimos choreando, aunque para mí no es choreando. Borges decía que un verdadero artista tiene que tomar cada desventura, tristeza, golpe de la vida, risa, alegría, amor y desamor como un pedazo de arcilla y, a partir de eso, crear su propia obra. 'Vuelve' es mi pedazo de arcilla, donde después de todo lo vivido este último tiempo, lo pude transformar en este puñado de canciones y este nuevo disco", manifestó Axel emocionado al final de la noche, dando un cierre a la velada donde recorrió el pasado y adelantó su futuro musical.

