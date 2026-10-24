Charly García tiene 75, pero es eterno: las fotos de famosos que lo acompañaron en una noche especial

Charly García celebró sus 75 años el viernes 23 de octubre con una reunión en Buenos Aires que convocó a músicos, actores y personalidades del espectáculo. El encuentro estuvo marcado por la presencia de amigos y colegas que acompañaron al referente del rock argentino en una fecha especial de su vida y su trayectoria.

Entre los invitados estuvieron Fito Páez, Ricardo Mollo, Carlos Vives, Graciela Borges, Mariana Fabbiani, Beto Casella, Brenda Asnicar y Raúl Porchetto. Las imágenes del festejo, registradas por Movilpress, dejaron postales de una noche en la que distintas figuras se acercaron para celebrar al artista.

Gra Borges, en el cumple de Charly. (FOTOS DE SERGIO PIEMONTE)

La presencia de músicos de diferentes generaciones reflejó el alcance de la obra de García, cuya influencia excede los límites del rock y atraviesa buena parte de la cultura popular argentina.

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Sus composiciones, tanto las que creó al frente de bandas históricas como las de su etapa solista, siguen vigentes entre públicos de distintas edades.

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Fito Páez fue uno de los nombres destacados de la celebración. El vínculo entre ambos músicos es una de las relaciones artísticas más importantes del rock argentino, construida a lo largo de décadas de encuentros, colaboraciones y admiración mutua.

También estuvieron Ricardo Mollo, líder de Divididos, y Raúl Porchetto, otro de los referentes de la música nacional. La reunión contó además con la presencia del cantante colombiano Carlos Vives, junto a figuras del espectáculo como Graciela Borges, Mariana Fabbiani, Beto Casella y Brenda Asnicar.

Las fotografías permitieron conocer parte del encuentro y mostraron el acompañamiento de colegas y amigos en el cumpleaños del músico. La celebración tuvo como protagonista a una figura que dejó una marca decisiva en la historia de la música argentina.

La Fábrica de Sueños, un lugar ligado a su historia musical

La celebración también estuvo vinculada con un espacio importante en la trayectoria de García: su histórica casa-estudio, conocida como La Fábrica de Sueños.

Ubicada en Fitz Roy 1245, en el barrio porteño de Chacarita, la propiedad funcionó entre 1989 y 2006 como un lugar de creación y grabación de varios de sus trabajos. Allí se desarrollaron proyectos relacionados con discos como La hija de la lágrima, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo, entre otros.

Ese espacio quedó asociado a una etapa de experimentación artística en la que García profundizó su identidad musical y consolido el universo estético de Say No More.

El festejo privado fue una de las postales de una jornada atravesada por los homenajes al músico. Durante el día, cientos de fanáticos también se reunieron frente a su casa para cantarle y expresarle su cariño. García salió al balcón y saludó a quienes se acercaron a celebrar sus 75 años.

Además, el aniversario estuvo acompañado por actividades culturales organizadas en Buenos Aires, con conciertos, charlas y exposiciones dedicadas a recorrer su obra. La programación de la Semana Charly se extendió durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre.