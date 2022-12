En febrero del 2001, en la plaza Prospero Molina, histórica sede del festival de Cosquín, dedicado a la música folclórica, se abrían las puertas de la primera edición del Cosquín Rock. Hoy, 21 años después, el festival sigue más vivo que nunca y su creador y productor, José Palazzo ha sabido reinventarlo y actualizarlo, años tras año, para mantenerlo en la cima de los festivales argentinos.

“Hoy entiendo que la palabra rock es un limitante para el nombre de nuestro festival [...]Pero es un festival de música que tiene mucha cultura de rock”, asegura el cordobés en relación a los diversos géneros que han ido sumándose edición tras edición.

Vuelve el Cosquín Rock en su edición 2023. (Silvina Palumbo)

Esto se verá plasmado el próximo 18 y 19 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla (Córdoba), cuando se lleve a cabo la edición 2023 con un line up tan variado que incluirá artistas de rock, pop, estilos urbanos, cumbia y hasta música electrónica.

Perfil Música dialogó con Palazzo sobre lo que significan estos 21 años de Cosquín Rock y como se construyeron desde adentro.

¿Cómo se vive con tantos Cosquín Rock encima?

Si no sos un pasional y no te gusta, te compras dos departamentos y vivir de alquiler. La verdad es que yo soy fanático de esto. Lo disfruto mucho y me encanta todo lo que es. Y para mí es una experiencia muy adrenalina, pero también satisfactoria al hacer el Cosquín. Hay algo detrás de todo eso que a mí me da mucha alegría trabajar y conocer gente nueva, eso es y buscar la forma de ir mejorando año a año. La ambición está puesta en eso. Para que cada experiencia de cada persona sea cada vez mejor.

¿Termina un Cosquín y ya estás pensando en el próximo?

Nosotros ya estamos trabajando en la edición 2024, ósea en nuestra cabeza está ahí. Cuando terminamos la grilla de Cosquín Rock y empezamos con el trabajo de producción, hay cosas fe grilla que las pensamos para el año que viene, pero más o menos los plazos son los siguientes: cuando termina el Cosquín Rock, el lunes siguiente hacemos una gran comida en mi casa con todos los promotores nuestros de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y les preguntamos qué les pareció. Y cómo son socios nuestros, no tienen miedo a la crítica, porque tiene como objetivo construir y mejorar. Y nos queda retumbando qué opinaron. Y, los primeros días de marzo, estudiamos las encuestas que venimos haciendo hace tres años de lo que opina la gente. No el hater de red, sino el hater que fue y que realmente tuvo que mear en un arbusto o la cerveza estaba caliente o la burger estaba fría. En base a las encuestas, donde vemos una tendencia sobre alguna cosa, nos sentamos con el equipo a trabajar en la mejoría. O sea que el Cosquín es una oficina que funciona todo el año.

Fito Páez volverá a presentarse en el Cosquín Rock (Silvina Palumbo)

¿Cuál es la importancia del entorno natural en la música del Cosquín?

Es muy importante, la peregrinación al festival forma parte de la experiencia. El ámbito es lindo, hemos encontrado en ese ámbito un desarrollo. Al viajar por el mundo y hacer cosquines en distintos lugares, y algunos urbanos, los demás cosquines son en ámbitos así, una de las características. Sí nosotros para la edición 2020 hubiéramos hecho el Cosquín en Buenos Aires, que estaba previsto, seguramente hubiera sido un ámbito natural que no fuera Capital. Así que el ámbito es muy importante.

¿Qué novedades hay para esta nueva edición de Cosquín?

El "Escenario Montaña", que es un escenario nuevo y va a estar en el predio más grande de Cosquín que es donde está el escenario norte y sur y está diseñado por Sergio Lacroix y va a tener una programación como Peces Raros, Babasónicos, Usted Señálemelo, siguiendo una línea de electro pop y va a haber un pase hacia la música electrónica que va a durar hasta la madrugada. O sea, ese escenario a la noche se va a transformar en una gran celebración a la música electrónica. Pero sacamos los escenarios temáticos, ahora está todo mezclado y cada escenario es un festival en sí mismo, más allá de que la gente los recorre todos.

¿Te imaginaste terminar siendo un nombre tan fuerte de la música argentina?

A los 12 años mi mamá me regaló un bajo. Yo era fanático de la música. Yo quería pisar pollitos como los Kiss, yo quería ser un rockstar. Nunca en mi radar estaba la posibilidad de que eso sucediera, de hecho, yo empecé a estudiar abogacía y me recibí de abogado con promedio de 8. La música fue una pasión para mí, pero nunca me imaginé que por la música iba a poder viajar por el mundo, que con la música iba a recorrer toda la Argentina, nunca me imaginé que iba a ser un referente dentro de la música y dentro del rock argentino. De hecho, todavía no me hago cargo del tema. No soy un tipo que tenga pendiente esa mochila de ser referente. Yo hago lo que me gusta, tengo una compañía en la que viven un montón de personas que laburan y que piensan igual que yo. Me gané el respeto de mis pares por el esfuerzo, más que por otra cosa, y lo mismo de mi equipo.

La música urbana será una de las grandes protagonistas del Cosquín Rock 2023 (SEPIA)

¿Cómo fue animarse a apostar por el festival aquella primera vez?

Estaba muy cagado de miedo (risas). El puntapié inicial fue muy especial. En ese momento había un referente de la música en Córdoba que se llamaba El Perro Emaides. Nosotros nos conocimos porque yo iba a grabar cassettes a su tienda. Después yo empecé a trabajar en la televisión y le difundía los shows que el Perro hacía y un día nos encontramos con Julio Mahárbiz en un aeropuerto y me invita a un asado y me dice "yo voy a producir un festival de folclore la plaza está ociosa, ¿por qué no haces un evento ahí?" E hicimos nuestro primer Cosquín Rock y fue increíble el desembarco. De hecho, hasta me acuerdo todo lo que fue sucediendo. Fue muy estresante en su momento, pero con el tiempo uno se da cuenta de que en la historia del rock argentino, ese febrero del 2001, le dio vida a un montón de micro productores que se empezaron a animar a hacer cosas y que empezaron a producir en sus provincias. Fue un motor importante de despliegue del rock argentino.

¿Cómo fue comenzar a sumar nuevos géneros?

En el 2017 con un tipo que admiro mucho que se llama Sergio Pavón, que es el dueño de "Paramount Presenta", hicimos nuestro primer Cosquín Rock en Colombia. La curación de todos los festivales se hace con nuestros socios locales y por una cuestión de tiempos, yo ni siquiera mire bien que nos proponen ellos y di por sentado que era lo que tenía que ir. Cuando llegamos al festival había un artista urbano, había uno de cumbia, había un artista de música electrónica, estaban los Dos Minutos, Los Decadentes, Café Tacuba, Residente, La Beriso, entonces mi cabeza, desde el temor, hizo un click, y pensé "ellos presuponen que el rock es mucho más amplio de lo que yo presupongo, va mucho más allá de Las Pelotas y Divididos. Hay un montón de cosas más que suceden en el abanico de líricas, música y composición", y ahí se me abrió un poco la cabeza.

¿Te costó actualizarte a las nuevas tendencias?

Me costó mucho porque siempre Adrián Dárgelos me describe como un "cabezaurio", y ahí hubo un quiebre. Hoy entiendo que la palabra rock es un limitante para el nombre de nuestro festival, pero sellama Cosquin Rock porque en ese momento se hacía en la Próspero Molina y se hacía un Cosquín folklore, pero es un festival de música que tiene mucha cultura de rock. Si hoy vas a un recital de Dillom decís "yo he ido a recitales de Los Piojos donde ha habido menos pogo". Entonces, nosotros no terminamos de modificar nuestro pre esquema de lo que era un recital de rock y ya habían sucedido las cosas. Me costó tiempo acomodarme, pero hoy entiendo y disfruto de correr detrás de lo que va sucediendo. Antes, quizás nosotros le decíamos al mercado lo que tenían que ver, hoy no tenemos tiempo de evaluarlo y eso es lo lindo de lo que está sucediendo ahora y es lo que más me atrapó de estos últimos cinco años de programar en Cosquín Rock. Y de eso se trata construir una nueva etapa de Cosquín, sino Cosquín se hubiera extinguido.

Los artistas que se presentarán en la edición del Cosquin Rock 2023.

La grilla completa incluye artistas como No te va a gustar, Ciro y los persas, Divididos, Skay y los fakires, Guasones, Rels B, LP, Trueno, Lila Downs, Conociendo Rusia, Usted Señálemelo, Catupecu Machu, Bresh, Estelares, Juanse, Turf, El mató a un policía motorizado, Juan Ingaramo, 1915, Tiësto, Fito Páez, Babasónicos, Las pastillas del abuelo, Dillom, La Vela Puerca, Airbag, Ca7riel y Paco amoroso y Las Pelotas, entre muchos otros.