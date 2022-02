La actriz y cantante Natalie Pérez puso a bailar al Cosquín Rock durante la segunda jornada del festival cordobés, con una lista de ocho temas y un look setentero muy canchero. “Yo flasheo con el aire libre y ver el cielo mientras estoy tocando”, aseguró la artista en un mano a mano con Perfil tras su presentación.

A pocos días de haber lanzado el tema El himno de nosotros, junto al ex cantante de Tan Biónica, Chano Charpentier y a semanas de estrenar la segunda temporada de Casi Feliz en Netflix, Natalie tiene por delante una agenda llena de fechas entre las que se encuentran el carnaval de Los Tekis (25 de febrero), la fiesta de la Vendimia (26 de febrero) y el Lollapalooza (18 de marzo).

Natalie Pérez se presentó en la segunda fecha del Cosquín Rock 2022. (Foto: Instagram de Natalie Pérez).

¿Cómo estás viviendo tu primer Cosquín Rock?

Con mucha alegría y mucha emoción y muy feliz de que me hayan convocado. La verdad es que la música me está dando muchos regalos espectaculares. Hoy toco acá en las sierras, toqué en el Lago Nahuel Huapi, el otro día toqué frente al mar, literalmente viendo el horizonte.

¿Disfrutas este tipo de escenarios?

Siempre elijo tocar al aire libre, mi equipo no (risas). Ellos prefieren tocar en lugares cerrados porque el sonido y las luces siempre son mejores, pero yo flasheo con el aire libre y ver el cielo mientras estoy cantando y de repente tenés este escenario que es espectacular.

¿Qué significa este Cosquín Rock, el primer evento masivo tras el comienzo de la pandemia, para el artista y su público?

El reencuentro y festejar con música es lo que estábamos esperando. Un momento para disfrutar, el aire libre, amigos, tragos, música, variedad de artistas espectaculares. Significa volver a la vida, volver a divertirnos. Es volver a sanarnos con la música, a transpirar, a sentir al otro. Es espectacular.

Natalie Pérez y Chano lanzaron el tema "El himno de nosotros".

¿Qué se viene a partir de ahora para Natalie Pérez?

En la actuación, estreno Casi Feliz 2 en marzo para Netflix y creo que voy a hacer una pausa de un buen tiempo porque estoy encerrada metiendo mi tercer disco que es mi deseo para este año poder terminarlo y mostrarlo y tengo otra colaboración que sale ahora a fin de febrero que está espectacular y estoy muy feliz porque siento orgullo de que estos artistas me llamen para colaborar que los admiro, los amo, los sigo desde siempre.