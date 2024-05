Premios Gardel 2024: quién fue el ganador de la estatuilla de oro en 2023

A pocas horas de una nueva entrega de los Premios Gardel en su 26ª edición, es importante recordar quién fue el máximo ganador en la edición anterior. En la 25ª edición de los Premios Gardel, organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), Trueno se alzó con el Gardel de Oro 2023. Si bien fue el gran favorito de la velada, el freestyler de 21 años, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, no pudo evitar emocionarse ante el reconocimiento.

Con shows de María Becerra, La Joaqui y el Gardel de Oro a Trueno, pasó la edición 25 de Los Premios Gardel 2023

El rapero de La Boca ganó el premio más destacado de la noche por su álbum "Bien o mal". El Gardel de Oro le fue entregado virtualmente por Wos, el ganador de la edición anterior, ya que no estuvo presente en la ceremonia realizada en el Movistar Arena.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con tan solo 21 años, el joven trapero recibió el premio y no dudó en agradecer a sus colaboradores junto a su familia. “Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento. Nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir, porque no me esperaba esto a mis 21 años”, dijo.

Como cada año, los artistas se reúnen para celebrar la música y sus trabajos realizados en los Premios Gardel 2024 a cargo, desde 1999, de la Cámara Argentina de Producciones de Fonogramas y Videogramas (CAPIF). Géneros urbanos, pop, rock, tropical y tango son algunas de las diversas categorías que se premiarán en una de las ceremonias más destacadas de Argentina.

Cuándo son los Premios Gardel

Este martes 28 de mayo de 2024 tendrán lugar los Premios Gardel en el predio del Movistar Arena, al igual que en el año 2023 donde el artista de género urbano, Trueno, se llevó el Premio Gardel de Oro y los nominados para Mejor Álbum del Año son Fito Páez, Emilia Mernes, Milo J, Miranda, David Lebón y Lali Espósito.

A qué hora ver los Premios Gardel 2024 en Latinoamérica

Argentina - 21 horas

- 21 horas Brasil - 21 horas

- 21 horas Bolivia - 20 horas

- 20 horas Chile - 21 horas

- 21 horas Colombia - 19 horas

- 19 horas Ecuador - 19 horas

- 19 horas México - 18 horas

- 18 horas Paraguay - 21 horas

- 21 horas Perú - 19 horas

- 19 horas Uruguay - 21 horas

- 21 horas Venezuela - 20 horas

Dónde ver los Premios Gardel 2024 online y por TV

Mediante la plataforma de streaming STAR+, que pertenece a Disney+, los Premios Gardel se podrán ver en vivo. Mientras que por televisión la transmisión estará a cargo de STAR Channel desde las 20 horas con la participación especial de Anaís Castro, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Guillermo Gilabert, a cargo de la cobertura en la alfombra roja.