Abre sus puertas el shopping UniPlaza en Corrientes: está ubicado en el predio de la ex cárcel y generará 250 empleos

El nuevo centro comercial UniPlaza de la ciudad de Corrientes será inaugurado este viernes, a las 19.30, en el predio de la ex cárcel conocido como “La Unidad”. El acto oficial contará con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, quien participará en la apertura de este espacio que busca combinar comercio, entretenimiento y vida social.

Un nuevo polo comercial en el predio de "La Unidad"

El shopping UniPlaza está inspirado en los mejores centros comerciales del país y del mundo. Se emplaza en un predio de 18.000 m², integrado al ecosistema urbano de “La Unidad” junto al Museo Histórico, el Centro de Ciencia y Tecnología y el Polo Gastronómico. El diseño del lugar cuenta con galerías y terrazas semicubiertas que se integran con el entorno.

Locales, gastronomía y 250 nuevos puestos de trabajo

La oferta comercial del UniPlaza es variada y se distribuye en tres niveles. Contará con 35 locales, estacionamiento privado para 90 vehículos, un patio de comidas climatizado de 1.300 m² con capacidad para 350 personas, un restaurante, cuatro locales de comida rápida y un salón de entretenimiento familiar.

Además, el nuevo shopping tendrá un supermercado premium de 700 m², gimnasio, cafeterías, heladería, juguetería, farmacia, vinoteca, tecnología, bazar y perfumería, entre otros.

La construcción del centro comercial generó más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos. Con su apertura, el nuevo shopping impulsará la economía regional con la creación de más de 250 trabajadores en actividad.