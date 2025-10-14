Abren las inscripciones 2026 en la UNNE: las fechas, requisitos y plazos para ingresar a la Universidad

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) aprobó y anunció el cronograma de inscripción formal para los aspirantes que deseen ingresar al Ciclo Lectivo 2026 en Corrientes y Chaco. Siguiendo la política de simplificación de trámites, todo el proceso se realizará de manera virtual a través del sistema SIU-Guaraní.

El Consejo Superior de la UNNE aprobó el calendario a través de la Resolución N° 817/2025, buscando procedimientos "más amigables" para los futuros estudiantes.

Dos períodos de inscripción

La inscripción se dividirá en dos instancias clave:

Primer Período (Unificado): se desarrollará desde el lunes 10 de noviembre hasta el viernes 19 de diciembre de 2025 (hasta las 23:55). Este período es válido para todas las facultades e institutos de la Universidad. Segundo Período (Diferenciado): Tendrá lugar a principios de 2026, con fechas específicas para distintas facultades. Las primeras en iniciar esta segunda instancia serán Agrarias (del 19 al 30 de enero de 2026) y Humanidades (del 3 al 10 de febrero de 2026).

Todo el proceso se realiza de manera online a través del sitio https://inscripciones.unne.edu.ar o mediante el usuario del estudiante en SIU-Guaraní.

Requisitos y plazos finales

La inscripción virtual requiere adjuntar la documentación en formato digital, que incluye:

Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

Fotografía digital (tipo DNI) 4x4, de fondo blanco (no selfie).

Título de Nivel Medio original, constancia de título en trámite o constancia de finalización de estudios secundarios con la leyenda "no adeuda materias" . (Si se adeudan materias, se puede presentar la constancia de finalización del cursado).

Copia del carnet de Vacunación (Doble Adulto bacteriana o Triple Bacteriana).

La UNNE aclaró que los aspirantes que se inscriban adeudando materias tendrán como plazo máximo de presentación del Título Secundario original el día 30 de abril de 2026. Quienes no cumplan con todos los requisitos de inscripción para el 18 de diciembre de 2026 serán dados de baja automáticamente.