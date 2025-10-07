Abuso sexual en Corrientes: condenan a 9 años de prisión a un hombre tras el testimonio clave de la víctima

La Justicia de Corrientes dictó sentencia en un grave caso de violencia sexual. El Tribunal Oral Penal N°1 de la capital condenó a Héctor Daniel Ríos a la pena de nueve años de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, cometido contra una mujer con discapacidad auditiva y del habla (sordomuda).

Caso Loan: Fiscalía recurre ante Casación y denuncia que el plazo de investigación de dos meses "es exiguo"

El hecho ocurrió el 28 de enero pasado en el Paraje El Caimán, de la localidad de San Miguel. El fiscal de la UFIC de Santa Rosa, Carlos Daniel Lezcano, y el querellante Conrado Rudy Pérez impulsaron la acusación.

El Tribunal estuvo presidido por la Dra. María Mercedes Leconte e integrado por la Dra. Ana del Carmen Figueredo y el Dr. Darío Ortiz.

Testimonio clave en Cámara Gesell

Para probar el grave delito, fue fundamental el testimonio de la víctima en la instancia de Cámara Gesell. La labor fue posible gracias a la intervención de la licenciada Cynthia González Zequeira, del Cuerpo de Psicología Forense de Santa Rosa, y de dos peritos traductores de lenguaje de señas (la oficial Analía Montenegro y Alejandro González).

El uso de estos recursos garantizó el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando que el proceso judicial fuera accesible para la víctima.

Acceso a la Justicia garantizado por la Provincia

El caso fue destacado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, ya que la víctima, una mujer con discapacidad, acudió a principios de año al Centro de Atención Integral de Violencia de Género. Desde allí se activó la intervención del doctor Rudy Pérez, asesor jurídico penal, quien asumió su representación como querellante gratuito.

Trata de personas: rescataron a una mujer de Corrientes que fue explotada laboralmente en Rosario durante 22 años

Pérez subrayó la importancia de la Asesoría Penal Gratuita como una herramienta esencial de acceso a la justicia para víctimas de delitos graves y violencia de género, garantizando su acompañamiento legal y humano en todas las etapas.