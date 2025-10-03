Trata de personas: rescataron a una mujer de Corrientes que fue explotada laboralmente en Rosario durante 22 años

La Justicia Federal desbarató una red de explotación laboral que mantenía a una mujer, originaria de Corrientes, en condiciones de servidumbre en la ciudad de Rosario y en la localidad de Pueblo Esther. La víctima, de 36 años, llevaba 22 años sometida a esa situación, habiendo sido trasladada desde su provincia natal bajo un engaño cuando era apenas una adolescente de 14 años.

La investigación se activó a partir de un informe de alto riesgo proveniente de un organismo de salud. Este reporte señalaba que la mujer vivía "cama adentro", sin remuneración de ningún tipo, sin posibilidad de alfabetizarse y en una dependencia absoluta.

El allanamiento y el detenido por la explotación

El hallazgo de la víctima, que llevaba más de dos décadas en condición de criada, derivó en la intervención del Juzgado Federal a cargo de Ramón Lozano y de la fiscal María Virginia Sosa. Se ordenaron dos allanamientos simultáneos: uno en el barrio Martín de Rosario y otro en Pueblo Esther.

Rosario (barrio Martín): En la vivienda de calle Montevideo al 50, fue hallada la víctima. Los investigadores identificaron allí a la familia presuntamente responsable de la explotación, integrada por una mujer y sus dos hijos.

Pueblo Esther: En el segundo domicilio, los efectivos detuvieron a un hombre de 66 años, quien es hijo y hermano de las otras dos personas involucradas en la causa.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la mujer no sabía leer ni escribir y desconocía sus derechos básicos. Fue la solicitud de colaboración de la Fiscalía, a raíz del informe de salud, la que permitió rescatar a la víctima, quien no había realizado la denuncia.

Trata de personas y penas de hasta 15 años

La causa se investiga bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación laboral, delito previsto en el artículo 145 bis del Código Penal, que contempla penas de hasta 15 años de prisión.

La Justicia Federal avanza en la recolección de testimonios y pruebas para robustecer el expediente y determinar las responsabilidades de los tres presuntos involucrados que, según los investigadores, habrían captado a la joven en Corrientes y la mantuvieron bajo explotación durante más de la mitad de su vida, consignó el diario La Capital de Rosario.

Dónde denunciar trata de personas

La trata de personas con fines de explotación laboral o sexual es un delito grave. Se puede denunciar de manera anónima y gratuita llamando a la línea 145.