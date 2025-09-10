Abuso sexual en un consultorio: el STJ confirmó la condena de 7 años para el ginecólogo Gerardo Dahse

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) ratificó la condena contra el ginecólogo, Gerardo Dahse, quien había sido sentenciado por el Tribunal Oral Penal N° 1 a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer su profesión. La decisión del máximo tribunal provincial fue unánime y rechaza la apelación de la defensa.

El fallo del STJ se basó en el análisis del ministro, Alejandro Alberto Chain, quien sostuvo que el testimonio de la víctima fue coherente y respaldado por otras pruebas, como pericias psicológicas y testimonios complementarios.

Los fundamentos del fallo por unanimidad

El doctor Chain, que fue el primero en votar, propuso rechazar el recurso de casación de la defensa. En su voto, explicó que descalificar el testimonio de la víctima en estos casos "constituiría una forma de violencia institucional revictimizante".

El ministro también señaló que la conducta del médico excedió un simple tocamiento. "La acción de G.A.D. excedió un simple tocamiento, pues se trató de un contacto bucal con la zona genital de la víctima, en un contexto de desigualdad en la relación médico-paciente y bajo un engañoso pretexto clínico, lo cual implica un claro sometimiento y envilecimiento de la misma”, precisó en su voto.

Tras el voto de Chain, los ministros Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, adhirieron al mismo en idéntico sentido. De esta forma, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes resolvió de manera unánime confirmar la condena.

El hecho juzgado y la confirmación del delito

Según lo acreditado en el juicio oral, el hecho ocurrió el 26 de mayo de 2021. El médico Gerardo Dahse atendió a la víctima en su consultorio ginecológico y, bajo el falso pretexto de realizar un procedimiento clínico, frotó el clítoris de la mujer y luego pasó su lengua por la zona genital, a pesar de la negativa de la paciente.

El Tribunal de juicio consideró que la maniobra del médico constituyó un abuso sexual gravemente ultrajante, dada la relación de confianza con la paciente, el engaño utilizado y la vulnerabilidad de la víctima en esa situación.

La Justicia de Corrientes envía un mensaje contundente

El fallo unánime del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes envía un mensaje contundente sobre la gravedad de los delitos de abuso sexual, especialmente aquellos cometidos en relaciones de poder y confianza. La decisión ratifica la validez del testimonio de la víctima y sienta un precedente claro para casos similares, reforzando la protección y la credibilidad de quienes denuncian este tipo de crímenes.