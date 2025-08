Afiliaciones “truchas” en La Libertad Avanza: evalúan el pedido de indagatoria contra “Capi” Rodríguez

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, confirmó que recibió el expediente contra Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza Chaco y actual titular del ANSES en la provincia, quien fue denunciado por presuntas afiliaciones falsas y extorsiones a empleados públicos. Aún no tomó una decisión sobre el pedido de indagatoria presentado por el fiscal federal Patricio Sabadini, pero advirtió que el caso requiere un análisis profundo del material recolectado.

“Llegó ayer a última hora, por lo tanto no tuve posibilidad todavía de analizar el expediente”, declaró este martes a Radio Libertad. Además, anticipó que “una vez que tenga más claridad, veremos si da para llamar a indagatoria o no”, y resaltó que la fiscalía debió haber reunido “bastante material” para formular un pedido de esa magnitud.

En relación a una eventual implicancia electoral del caso, Niremperger explicó que no hay impedimentos legales para que un candidato se postule si no hay condena firme: “Nada en principio, porque hasta no ser condenado y confirmado por la Corte, no tienen impedimento para ser candidatos mientras estén en libertad”.

La denuncia del fiscal Sabadini

El requerimiento de indagatoria contra Rodríguez se fundamenta en una supuesta maniobra sistemática para fortalecer el armado político de La Libertad Avanza en Chaco mediante la utilización indebida de recursos públicos y datos personales de empleados estatales.

De acuerdo con la presentación del fiscal, el funcionario habría exigido aportes económicos a trabajadores de ANSES y PAMI bajo amenaza de perder sus cargos, y al mismo tiempo falsificado fichas de afiliación para alcanzar el número mínimo de adherentes requerido para obtener la personería partidaria.

Sabadini sostuvo que al menos 39 de los 45 testigos citados negaron haberse afiliado, y señaló que varias de las supuestas adhesiones correspondían a personas mayores, con enfermedades que les impedían firmar, o que ni siquiera estaban al tanto de su inclusión en el padrón partidario.

Según la investigación, las fotocopias de DNI y datos personales utilizados en las afiliaciones apócrifas habrían sido obtenidos a través del acceso que Rodríguez tenía en su rol de director de ANSES, lo que agrava el cuadro acusatorio.