Agro: Misiones facilita la exención de Ingresos Brutos para productores primarios

El Ministerio del Agro y de la Producción de Misiones facilita la exención de Ingresos Brutos para productores primarios con un trámite online, se informó oficialmente.

Misiones: extienden hasta abril el alivio fiscal para profesionales e industrias

Certificado digital

El Certificado Digital de Productor Primario permite a las y los productores misioneros acceder a la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, una herramienta clave para aliviar la carga fiscal y reinvertir más recursos en la chacra y en la actividad productiva.

"El trámite es 100 % online, simple y ágil, y no requiere trasladarse de manera presencial. Para gestionarlo, las y los productores deben estar registrados en la Agencia Tributaria Misiones (ATM) y contar con la información básica de su unidad productiva", indica un comunicado oficial.

NEA 2025: reactivación desigual, consumo tensionado y expectativas moderadas para 2026

Datos necesarios

Los datos necesarios son: CUIT, número de lote, municipio y partida inmobiliaria, actividad primaria desarrollada, superficie destinada a la producción, y documentación respaldatoria como título de propiedad o contrato.

La solicitud del certificado se realiza enviando esta información por correo electrónico a [email protected], desde donde se brinda acompañamiento para completar el proceso.

"Con esta iniciativa, la provincia continúa promoviendo la formalización, el desarrollo productivo y el fortalecimiento del sector primario, generando condiciones más favorables para el crecimiento de la economía rural misionera", cierra el texto del documento.

Fuente: Ministerio del Agro y de la Producción