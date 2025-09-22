Capitanich promete reactivar el Segundo Puente: “Milei y Zdero dejaron a la región sin una obra vital”

El reciente colapso del tránsito en el puente interprovincial Chaco-Corrientes, que mantuvo varados durante 12 horas a unos 24.000 vehículos diarios, volvió a poner en debate la necesidad de avanzar con la construcción de una nueva conexión vial. En ese contexto, Jorge Capitanich, exgobernador del Chaco y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, se comprometió a impulsar desde el Congreso la reactivación del proyecto.

“Con nuestros legisladores vamos a trabajar para reactivar el Segundo Puente que Milei y Zdero abandonaron. La obra tiene financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2023 por 710 millones de dólares y un proyecto ejecutivo ya concluido. No hay excusas para frenar su ejecución”, afirmó el dirigente peronista.

Críticas al gobierno nacional y a los gobernadores

Capitanich cuestionó con dureza la decisión del presidente Javier Milei de dar de baja la iniciativa: “Por razones extrañas, utilizaron los fondos previstos para el puente en la bicicleta financiera. Ese dinero debía destinarse a la infraestructura estratégica del NEA, no a la especulación”.

En la misma línea, responsabilizó a los gobernadores por su pasividad frente al tema. “Tampoco defendieron esta obra fundamental para el desarrollo de la región. Hubo un silencio cómplice, sin impacto mediático ni reacción institucional”, advirtió.

De cara a su eventual mandato como senador, Capitanich adelantó que una de sus prioridades será incluir la megaobra en el Presupuesto 2026. “Vamos a garantizar su financiamiento y ejecución. No se trata solo de conectividad, sino de una decisión política que permita el desarrollo económico y logístico de Chaco, Corrientes y todo el Noreste argentino”, subrayó.

El exgobernador concluyó que, frente a la crisis de infraestructura expuesta por los últimos incidentes viales, el desafío de su espacio será recuperar obras estratégicas que integren y generen progreso real para los chaqueños y correntinos.