Cayó en Uruguay el cuatrero que baleó a prefectos y dejó ciego a uno de ellos en Corrientes

Un peligroso delincuente brasileño, buscado desde hace más de tres años, fue capturado en Uruguay. Se trata de José Anderson Vielmo Lopes, de 32 años, quien es requerido por el Juzgado Federal de Paso de los Libres por su participación en un brutal ataque armado contra efectivos de la Prefectura Naval en la provincia de Corrientes.

Corrientes en alerta: Santo Tomé refuerza la seguridad en la frontera por los ataques de cuatreros de Brasil

La Justicia de Uruguay ya espera la notificación formal para iniciar el proceso de extradición.

El día del brutal ataque a la Prefectura

El hecho que lo puso en la mira de la Justicia ocurrió en la madrugada del 2 de abril de 2022, cuando Vielmo Lopes y otros dos cómplices, su hermano Hilson Vielmo Lopes y William Dos Santos, fueron interceptados por una patrulla de la Prefectura en el Río Uruguay. La banda intentaba regresar a Brasil con una embarcación llena de carne producto de un faenamiento clandestino.

Los delincuentes, al ver a la patrulla, simularon acatar la orden de los prefectos. Sin embargo, apenas la lancha oficial se aproximó para el abordaje, comenzaron a dispararles con escopetas.

Como consecuencia del ataque, los ayudantes de segunda y tercera Walter Gómez, Daniel Ojeda y Facundo Cabral resultaron con graves heridas en el rostro, el tórax, los brazos y las piernas.

Muerte de un joven chaqueño en Palermo: su familia denuncia apremios policiales

Uno de ellos, el que resultó menos afectado, logró repeler el ataque con su arma reglamentaria, lo que evitó un desenlace fatal. La patrulla pidió asistencia y los efectivos heridos fueron trasladados al Hospital Militar.

Dos de los prefectos sufrieron graves secuelas y debieron ser pasados a retiro, mientras que Gómez perdió la vista.

La banda de cuatreros brasileños: un criminal abatido y otro prófugo

José Anderson Vielmo Lopes y sus cómplices integraban una banda de cuatreros que se dedicaba a trasponer el Río Uruguay para faenar animales en establecimientos ganaderos próximos a Monte Caseros.

William Dos Santos, uno de los integrantes de la banda, murió baleado por la Policía Militar de Brasil en enero de 2023. Agentes de inteligencia de la Policía Federal de ese país habían logrado identificar el aguantadero donde se refugiaba, y durante un allanamiento el delincuente se resistió a la detención y fue abatido.

Con Dos Santos abatido y José Anderson Vielmo Lopes detenido, solo resta la captura del tercer integrante, Hilson Vielmo Lopes, quien todavía tiene un pedido de captura internacional en la misma causa.

La captura del prófugo que tenía una recompensa

Vielmo Lopes ya había sido detenido y puesto a disposición de las autoridades argentinas en septiembre de 2022, pero fue liberado porque el trámite de extradición llegó fuera de los plazos establecidos. Desde entonces, permanecía prófugo y se movía permanentemente entre las ciudades de Bella Unión (Uruguay) y Barra do Quarai (Brasil).

El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 3.000.000 de pesos por datos que permitieran su detención. Finalmente, la Justicia uruguaya logró capturarlo, dando un paso crucial en la causa por el ataque a los prefectos correntinos.