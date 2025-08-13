Condena en Corrientes: 12 años de prisión para el hombre que atacó a mujeres con un cuchillo en Paso de los Libres

La Justicia correntina dictó una sentencia ejemplar contra Marcelo Javier Romero, el hombre que el 21 de enero de 2024 atacó a un grupo de cinco mujeres en Paso de los Libres.

A través de un juicio abreviado, el juez de Garantías Gabriel Aldaz homologó el acuerdo judicial y lo condenó a 12 años de prisión, un fallo que da un respiro de justicia a la familia que vivió una pesadilla.

Los hechos se remontan a la madrugada del 21 de enero de 2024, cuando la víctima, sus dos hijas y dos sobrinas, regresaban de ver los carnavales.

En la calle Maestro Melongo, cerca del puente "La Unión", un sujeto con una bolsa negra en la cabeza las atacó con un cuchillo, las amenazó y las arrastró hacia un monte cercano.

Allí, la rápida resistencia de las víctimas y la aparición providencial de una moto en la calle obligaron al agresor a huir, pero en el intento perdió la bolsa que usó para ocultarse y fue reconocido por una de las jóvenes.

La condena por privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio

La fiscal de la causa, Daniela Di Tomaso, presentó un acuerdo de juicio abreviado en el que se acusó a Marcelo Javier Romero de privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia, tentativa de homicidio y amenazas.

La investigación incluyó un relato "concordante, coherente y congruente" de las víctimas, respaldado por "conclusiones médicas y psicológicas, testimonios y una rueda de reconocimiento", que no dejaron "resquicio de duda" sobre la autoría del delito.

En el ataque, el agresor redujo a la mujer con una rodilla sobre el cuello, mientras las adolescentes huyeron tras ser amenazadas de muerte.

Ante la resistencia de la mujer, Romero atacó a otra de las víctimas, de 19 años, a quien intentó apuñalar en el cuello. La joven se defendió con sus manos, lo que le produjo cortes, pero logró resistir el ataque.

El acuerdo de las partes y la pena de prisión efectiva

El acuerdo de juicio abreviado fue homologado el 28 de julio por el juez Gabriel Aldaz, que impuso la pena de 12 años de prisión.

La decisión contó con la conformidad de la víctima mayor y del Ministerio Público Tutelar, en la persona de la asesora Fiorella Cusinato, quien representó a las adolescentes.

El fallo se consideró justo y puso fin a un largo proceso que buscaba justicia para la familia agredida.

La Justicia de Corrientes pone un freno a la violencia con una condena ejemplar

La condena a Marcelo Javier Romero en Corrientes no solo cierra un capítulo doloroso para las víctimas, sino que también envía un mensaje claro de que la violencia no quedará impune.

El fallo, que se basó en el acuerdo de todas las partes y en un sólido trabajo de la fiscalía, demuestra la eficacia de un sistema judicial que, en este caso, actuó con celeridad para garantizar la justicia.

La sentencia de 12 años de prisión es un reconocimiento a la resistencia de las mujeres que se defendieron del agresor y un paso importante para la seguridad en la provincia.