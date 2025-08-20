Conflicto en Corrientes: el Gobierno provincial confirmó que busca inversores para la Forestadora Tapebicuá

El conflicto en la Forestadora Tapebicuá S.A. en la ciudad correntina de Virasoro continúa, y en las últimas horas, la ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia, Mariel Gabur, brindó precisiones sobre las acciones del gobierno en la crisis.

La funcionaria confirmó que la gestión provincial está buscando nuevos inversores que se hagan cargo de la explotación de la compañía, ya que sus dueños no tienen intención de continuar con las operaciones.

Gabur aseguró que el gobierno provincial, a través de su cartera, ha brindado asistencia y se ha ocupado de los procedimientos administrativos necesarios para ayudar a la empresa y, en especial, a los 422 empleados afectados por el conflicto.

La ministra también se refirió a las reuniones que han mantenido con los empleados.

Asistencia púbica y búsqueda de soluciones paliativas

Según la ministra de Industria, recientemente se llevó a cabo un encuentro con el gobernador, en el cual los empleados presentaron las medidas de emergencia que necesitaban.

“El gobernador respondió a todas las solicitudes que se hicieron”, afirmó Gabur, al asegurar que el rol del Estado es proporcionar “herramientas paliativas” para ayudar a resolver la situación.

A pesar de los esfuerzos, la ministra aclaró que, por el momento, no hay nada confirmado con respecto a los nuevos inversores.

Por último, Gabur brindó un panorama sobre la situación de los 422 empleados, al señalar que algunos se encuentran acampando, mientras que otros están en sus hogares.

La crisis de Tapebicuá demanda una solución urgente

Las declaraciones de la ministra Mariel Gabur confirman que la situación de la Forestadora Tapebicuá es delicada y que la única salida, a juicio del gobierno, es la llegada de nuevos inversores.

La búsqueda de una nueva dirección para la empresa, junto con las herramientas de asistencia a los 422 empleados, demuestra que el gobierno provincial está al tanto de la crisis y que el tema se encuentra en su agenda de prioridades.

Sin embargo, la falta de una solución confirmada genera incertidumbre en los trabajadores, que esperan una respuesta urgente para evitar que el conflicto continúe.