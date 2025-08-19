La tensión se eleva en la localidad correntina de Virasoro a raíz de un conflicto laboral que los trabajadores de la Forestadora Tapebicuá S.A. definen como de “extrema gravedad”.

A través de un comunicado público, los empleados rechazaron de forma contundente la propuesta de la empresa, que ofreció pagar “solo el 30% de los salarios adeudados”, y acusaron a las autoridades provinciales de no intervenir en la crisis.

Virasoro: el conflicto en la Forestadora Tapebicuá se agrava y los trabajadores anuncian un bloqueo total

En el texto, los trabajadores afirmaron que la propuesta de la empresa es “una burla” y una falta de respeto, ya que consideran que les están pidiendo que “regalemos el 70% de nuestro trabajo”.

Además de la propuesta salarial, denunciaron la falta de transparencia de la empresa, ya que se “negaron rotundamente a cualquier tipo de transparencia” cuando se les pidió mostrar sus cuentas.

Fuerte acusación contra el Gobierno de Corrientes

Los trabajadores expresaron su frustración con el Gobierno de Corrientes, al que acusaron de “silla vacía”.

Según el comunicado, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio no ha convocado a una audiencia de conciliación “de carácter urgente”, dejando a los empleados “completamente solos frente a una empresa que se niega a cumplir con la ley”.

Ante la falta de respuestas y mediación, la “postura [de los trabajadores] es firme”. Sus demandas no son negociables y se basan en dos puntos clave:

El pago del 100% de los salarios adeudados. La reincorporación inmediata de todos los compañeros.

“La dignidad no se negocia”

En el comunicado, que se titula “La Dignidad No se Negocia”, los trabajadores señalan que no son ellos los que deben pagar por la crisis de la empresa, la cual, aseguran, es producto de la “ambición y la mala gestión de otros”.

El mensaje finaliza con un agradecimiento a la comunidad de Virasoro y una reafirmación de su lucha, la cual, advierten, no es de un solo grupo sino “la causa de todo un pueblo”.

La crisis laboral de la forestadora escala con fuertes denuncias

El comunicado de los trabajadores de la Forestadora Tapebicuá S.A. marca un punto de inflexión en el conflicto, ya que no solo revela la magnitud de la deuda salarial, sino que también eleva el nivel de la protesta con duras acusaciones contra el gobierno provincial.

La denuncia de “silla vacía” por parte del Ministerio de Trabajo evidencia la profunda frustración de un sector que se siente desprotegido.

Al rechazar la propuesta de la empresa y reafirmar su lucha por el 100% de sus salarios, los empleados de Tapebicuá dejan en claro que no darán un paso atrás, lo que aumenta la tensión y la posibilidad de un desenlace más conflictivo en las próximas horas.