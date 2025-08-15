Virasoro: el conflicto en la Forestadora Tapebicuá se agrava y los trabajadores anuncian un bloqueo total

La tensión crece en la localidad correntina de Virasoro a raíz del conflicto laboral que envuelve a la Forestadora Tapebicuá S.A. En un comunicado que califica la situación como de “extrema gravedad”, los trabajadores denunciaron una “suspensión masiva” sin goce de sueldo que, aseguran, deja a “cientos de familias sin su único sustento”.

La medida de fuerza anunciada es el último recurso ante la falta de respuestas.

Los empleados señalaron que la decisión de la empresa, que consideran “ilegal”, se suma a una deuda de “salarios ya trabajados”. Los trabajadores expresaron haber agotado todas las instancias de diálogo y criticaron la “pasividad” de las autoridades, particularmente del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, que hasta la fecha no ha convocado a una audiencia de conciliación “de carácter urgente”.

El bloqueo como último recurso ante el silencio

Ante la falta de una respuesta concreta, los trabajadores anunciaron que a partir del domingo 17 de agosto de 2025 procederán a un bloqueo total de los accesos a la fábrica.

“Esta medida de fuerza se llevará a cabo por tiempo indeterminado y es el último recurso que nos queda para defender nuestros puestos de trabajo, el pan de nuestras familias y nuestra dignidad”, señala el comunicado.

Los trabajadores apelaron a la comprensión de la comunidad de Virasoro, destacando que su reclamo es por un salario justo y la seguridad de sus empleos.

El comunicado concluye que no están pidiendo “nada que no les corresponda”, solo el derecho a volver a sus puestos de trabajo.

La falta de diálogo profundiza la crisis en el sector forestal de Corrientes

La amenaza de un bloqueo por tiempo indeterminado en la Forestadora Tapebicuá S.A. es un reflejo de la crisis en el sector forestal de Corrientes y de la falta de un canal de diálogo efectivo entre las partes.

La denuncia de los trabajadores, que acusa de inacción tanto a la empresa como a las autoridades provinciales, eleva la tensión a un punto crítico.

La situación en Virasoro demuestra que, sin una intervención urgente que garantice una mediación, un conflicto laboral puede escalar rápidamente a un enfrentamiento directo con consecuencias económicas y sociales graves para la comunidad.