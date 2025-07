Corrientes: choferes del transporte urbano al borde de un paro por salarios impagos

El sector del transporte público urbano de la ciudad de Corrientes se encuentra en una situación crítica que podría derivar en un paro total de servicios a partir del sábado, si no se concretan los pagos adeudados de salarios y aguinaldos. Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) han intensificado sus reclamos, buscando respuestas directamente en el Ministerio de Hacienda y advirtiendo sobre las graves consecuencias para cientos de familias y el servicio de transporte.

Conflicto salarial en el centro de la escena

En un acto de protesta autoconvocado, el secretario general de UTA, José Luis Sabao, junto al cuerpo de delegados de la parte urbana de Capital, se manifestó este miércoles en la vereda del Ministerio de Hacienda. El eje central del conflicto es el retraso en el pago de sueldos y aguinaldos a los trabajadores del transporte.

Las empresas, por su parte, argumentan que "no les alcanzan los subsidios" que reciben, ya que el monto actual es el mismo que hace más de un año. Esta postura empresarial ha exacerbado la tensión con los trabajadores, quienes se sienten atrapados en medio de las disputas entre compañías y organismos estatales.

Gobierno y Municipio, corresponsables del sistema

Los trabajadores exigen una solución y una respuesta concreta del gobierno y el municipio, a quienes consideran "corresponsables del sistema de transporte" junto con las empresas. La principal demanda de UTA es ser recibidos por el ministro para buscar un camino que evite la medida de fuerza.

La situación genera una profunda preocupación, afectando a "cerca de 700 familias en Capital". El objetivo es evitar ser "los malos de la película" y que los pasajeros sean los que paguen las consecuencias, dijo Sabao en declaraciones a la prensa.

Gestiones urgentes y ultimátum

Los trabajadores optaron por manifestarse en la puerta de Hacienda, intentando demostrar su voluntad de no llegar a una medida de acción como el paro.

Ante la falta de respuestas, José Luis Sabao adelantó que, de no ser atendidos en Hacienda, se dirigirán al Palacio Municipal para seguir buscando soluciones. Estas gestiones continuarán "hasta el viernes, que es la última hora hábil" para el depósito de sueldos.

Paro total e indefinido a partir del sábado

La tensión aumenta con un ultimátum claro: si el depósito de los haberes reclamados no se efectúa para el viernes, el sábado no saldrá ningún servicio. Esta medida sería un paro total y por tiempo indefinido.

José Luis Abao fue contundente: "Nosotros este vamos a parar y hasta no tener depositado lo que estamos reclamando en la cuenta de todos los compañeros, no se va a levantar la medida". La situación es crítica y miles de usuarios podrían verse afectados si no se llega a un acuerdo en las próximas horas.