Corrientes: condenan a 15 años de prisión a un hombre por abusar de su hija y su ex pareja, pero mantendrá arresto domiciliario

La Justicia de Corrientes dictó una dura sentencia contra un hombre de la localidad de Saladas por delitos graves contra la integridad sexual. El Tribunal Oral Penal N° 1 impuso una pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo al hallarlo culpable de abuso sexual agravado.

Sin embargo, el veredicto N° 493 mantuvo el beneficio de arresto domiciliario hasta que la condena quede firme.

El acusado fue encontrado culpable y autor material de:

Abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, en perjuicio de su hija menor de edad. Abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de su expareja.

Los hechos ocurrieron en un contexto de convivencia familiar en la localidad de Saladas.

El Tribunal, integrado por los doctores Darío Alejandro Ortiz (presidente), María Mercedes Leconte y la doctora Ana Figueredo, resolvió mantener la medida de arresto domiciliario dispuesta previamente para el condenado hasta que la sentencia quede firme.

La lectura de los fundamentos

La lectura de los fundamentos de la sentencia se realizará el próximo 10 de noviembre a las 12:30 horas. Además de la notificación a las víctimas, se dispuso la inscripción del fallo en el Registro Nacional de Reincidencia y en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual del Superior Tribunal de Justicia.

En el debate oral intervinieron, por el Ministerio Público, el fiscal de Saladas, doctor Osvaldo Leonardo Ojeda, y la Asesora de Menores, doctora Gladis Aguirre. La defensa estuvo a cargo de los doctores Jorge Alejandro Colicceli y Gustavo Javier Lugo Ramirez.