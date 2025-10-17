Funcionario municipal de Goya, condenado por privar de la libertad y amenazar a su pareja

El Poder Judicial de Corrientes condenó a Pedro Edgardo Zarantonelli, actual funcionario municipal de la ciudad de Goya, por el delito de privación ilegítima de la libertad cometida con violencia y amenazas en perjuicio de su pareja, Romina Anabel S..

La Sentencia N.° 89 fue firmada digitalmente en los Tribunales de Goya por el magistrado Lucio López Lecube.

El hecho: celos, violencia y amenazas

Según el fallo, el hecho ocurrió el 23 de agosto de 2025. Alrededor de las 17, Zarantonelli trasladó a su pareja a su vivienda, ubicada en la intersección de calles Baibiene y 9 de Julio, donde se desató una fuerte discusión motivada por celos y actitudes posesivas.

Durante el altercado, el acusado cerró la puerta con llave e impidió que la mujer se retirara, reteniéndola contra su voluntad desde las 18 hasta las 21:30. Además, el funcionario ejerció violencia contra ella y la amenazó de muerte.

El Tribunal, presidido por López Lecube, resolvió condenar a Zarantonelli a tres (3) años de prisión de ejecución condicional, luego de un acuerdo de juicio abreviado pleno en el que el propio acusado admitió su responsabilidad penal.

Reglas de conducta impuestas por la Justicia

Entre las reglas de conducta impuestas, la Justicia fue categórica para proteger a la víctima y garantizar la rehabilitación del condenado. El funcionario deberá cumplir con: