La campaña electoral en Corrientes sumó un nuevo episodio con la interna del liberalismo. El Comité Ejecutivo del Partido Liberal (PL), presidido por Eduardo Hardoy, decidió por unanimidad suspender y solicitar la expulsión de Any Pereyra y Ricardo "Caito" Leconte (h).

La medida se tomó por “inconducta partidaria” y a raíz de la decisión de ambos de ser candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia.

La visita de Villarruel a Corrientes desató un fuerte cruce entre Almirón y un funcionario de Lotería

La decisión del PL se enmarca en la definición del partido de integrar la alianza oficialista Vamos Corrientes. La candidatura a intendenta de la capital de Pereyra y a diputado provincial de Leconte por fuera de la alianza generó una división que culminó en la sanción, amparada en lo estipulado en la Carta Orgánica del partido.

La respuesta de Ricardo Leconte: "No estoy arrepentido"

Ricardo "Caito" Leconte, candidato a diputado por La Libertad Avanza, no tardó en responder a la decisión de su ahora expartido. En sus declaraciones, lamentó la situación, pero fue categórico: “No estoy arrepentido, porque entiendo que hoy el máximo referente de las ideas de la libertad es el presidente Javier Milei”.

Leconte reconoció que el PL actuó según su Carta Orgánica, aunque no compartió la decisión. “Mis respetos para los que cuidan al PL y si tomaron esta decisión, sus motivos tendrán y pueden ser justificados, aunque no los comparto”, señaló en contacto con radio Dos. No obstante, prometió defenderse políticamente y lanzó una dura crítica al partido que lo suspendió.

Volvieron las clases en Chaco en medio de un paro docente y fuerte tensión con el Gobierno

“El PL no lidera y no tiene ambición de liderazgo. Hace 32 años que no presenta un proyecto político en Corrientes, ni siquiera en la capital”, arremetió Leconte, que acusó al partido de estar en una alianza que “no le da espacio”.

Por último, el candidato de LLA expresó su deseo de que el partido recupere parte de su identidad y recuerde a los "grandes que pasaron por ese partido".

La interna del liberalismo se profundiza en plena campaña electoral

La suspensión de Any Pereyra y Ricardo Leconte por parte del Partido Liberal de Corrientes es un reflejo de las tensiones que el fenómeno de La Libertad Avanza genera en la política provincial.

Con su decisión, el PL busca marcar su pertenencia al oficialismo de Vamos Corrientes y sancionar a quienes optaron por un camino propio.

Sin embargo, la respuesta de Leconte no solo ratifica su alineamiento con Javier Milei, sino que también expone una grieta más profunda dentro del liberalismo correntino: la falta de protagonismo y ambición que, según él, lo llevó a buscar un nuevo espacio para liderar un proyecto político que resuene con las ideas de la libertad.