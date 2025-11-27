Corrientes tendrá dos atletas en el Selectivo Nacional de Remo por un lugar en el plantel argentino

Las atletas correntinas Ángeles Ayala y Fiorela Méndez se preparan para el Torneo Selectivo Nacional de Remo, un evento crucial que se llevará a cabo este fin de semana en la pista nacional de Tigre, Buenos Aires. Ambas competirán en la modalidad single con el objetivo de sumarse al plantel nacional.

El secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile, recibió este miércoles a las deportistas para expresar su apoyo antes del viaje.

Ángeles Ayala competirá en la categoría Junior .

Fiorela Méndez competirá en la categoría Sub 23.

El Secretario de Deportes destacó el esfuerzo y la dedicación de las atletas, señalando que su participación es un reflejo del apoyo del Gobierno provincial a los deportistas en su camino hacia el alto rendimiento.

“Ángeles y Fiorela representan con orgullo a Corrientes en este selectivo, y su participación es un reflejo del trabajo que venimos realizando para apoyar a nuestros atletas”, afirmó Terrile.

El objetivo de las remeras es posicionarse entre las 10 mejores de sus respectivas categorías para asegurar un lugar en el plantel nacional y estar disponibles para futuras competencias internacionales.