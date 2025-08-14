Corrientes: una jueza ordenó a un padre leer "El Principito" por no pagar la cuota alimentaria de su hija con discapacidad

En un fallo que resuena en todo el país, la Justicia de Corrientes volvió a dar un paso original en materia de derechos de la infancia. La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Carolina Macarrein, ordenó a un padre, que intentó evitar el pago de la cuota alimentaria, que lea el libro “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry.

La medida tiene una fuerte carga simbólica, ya que busca que el hombre reflexione sobre su "divorcio vincular afectivo" con sus hijos, uno de ellos con discapacidad.

El hombre, que había solicitado dejar de pagar la cuota a su hija de 21 años, argumentó que el certificado de discapacidad estaba vencido.

La magistrada rechazó el argumento, al considerar que su actitud revelaba una "falta de empatía y de corazón". "Ser padre no se limita a cumplir con una obligación económica; también implica acompañar, comprender y sostener emocionalmente a los hijos", sentenció la jueza en su resolución.

“Lo esencial es invisible a los ojos”: la lección que debe aprender el padre

La jueza Macarrein explicó que la elección de "El Principito" no fue casual, ya que la obra "transmite valores como el amor, la amistad y el cuidado de los vínculos".

La magistrada consideró que el hombre debe entender que "lo esencial para sus hijos es su cuidado y afecto", un concepto clave que se ilustra en el pasaje de la rosa en la obra de Saint-Exupéry.

La jueza destacó que su decisión se basó en el "derecho de familia humanitario" y en la necesidad de "proteger a las personas con dificultades".

Al ver la actitud "desprovista de cualquier situación de solidaridad" del padre en la audiencia, la jueza entendió que "había que hacer una distinción" entre quienes no pueden pagar y quienes no quieren pagar.

"Acá la conducta fue absolutamente desprovista de cualquier situación de solidaridad", sentenció a radio Continental.

La Justicia de Corrientes pone el foco en el vínculo afectivo de los padres

El fallo de la jueza Macarrein es un claro mensaje de que la responsabilidad parental no puede reducirse a una cuestión económica. Al ordenar la lectura de “El Principito”, la Justicia de Corrientes busca ir más allá del castigo monetario para fomentar una reflexión profunda sobre el rol del padre y el compromiso afectivo con los hijos, especialmente con aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

La decisión, que ya generó repercusión a nivel nacional, marca un precedente importante sobre el papel del sistema judicial para educar y corregir conductas que afectan al núcleo familiar.